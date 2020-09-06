اكتشاف دواء لسرطان الرئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 5 ساعات

كشف موقع EurekAlert عن اكتشاف باحثون أمريكيون من جامعة تكساس ، اكتشاف عقارين يمكن أن يؤدي تأثيرهما إلى كبح تطور وانتشار سرطان الرئة في الخلايا غير الصغيرة.

اختبر العلماء آثار عقار “ببتيد 2” المرتبط بالسيكلوبامين على الخلايا السرطانية المزروعة في فئران المختبر. وتم نشر البيانات ذات الصلة في بيان على الموقع.

وأظهرت نتائج التجربة أن كلا المادتين تساعدان في تثبيط نمو الأورام الخبيثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الأدوية جعل من الممكن تقليل امتصاص أنسجة الورم الهواء، مما أدى بدوره إلى إمداد الأنسجة السليمة والبيئة الدقيقة للأورام بالأكسجين بشكل متساو.

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سرطان الخلايا غير الصغيرة هو النوع الأكثر شيوعا لسرطان الرئة. يمثل سرطان الخلايا غير الصغيرة 85 إلى 90٪ من إجمالي حالات سرطان الرئة في الولايات المتحدة كل عام. معدل البقاء على قيد الحياة لهذا النوع من الأورام هو 10-20٪.

سرطان الرئة نوع من السرطانات ينشأ في الرئتين، وهو يعد السبب الأساسي في الوفيات الناجمة عن مرض السرطان في الولايات المتحدة، بين الرجال والنساء كليهما. يقضي سرطان الرئة على حيوات أكثر مما تفعل سرطانات القولون، والبروستاتا، والمبيضين، والثدي مجتمعين كل عام.

إن الأشخاص المدخنين لديهم أعلى خطر للإصابة بسرطان الرئة، مع أنه يمكن أن يصيب أيضًا من لم يدخن قط. يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة كلما طالت مدة التدخين، و زاد عدد السجائر التي دخنتها. إذا أقلعت عن التدخين، حتى بعد التدخين لسنوات عديدة، يمكنك تقليل فرص إصابتك بسرطان الرئة إلى حد كبير.