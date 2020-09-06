وزير الخارجية المغربي: استقرار ليبيا من استقرار بلادنا ولا أجندة لنا هناك المزيد

الخليج 365الأحد 2020/9/6 06:42 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد، إن استقرار ليبيا من استقرار المغرب "ولا أجندة لنا هناك".
وأضاف وزير الخارجية المغربي، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، "المغرب لا تحدوه سوى الرغبة الصادقة في خدمة ليبيا".
وتابع:"نفتح مجالا لحوار ليبي- ليبي دون تدخل في جدول الأعمال أو ما يتفق عليه الشعب الليبي".
وأعرب بوريطة عن "ثقته الكاملة" بأن المبادرات مثل وقف إطلاق النار يمكن أن تعطي أرضية للسير نحو حل الأزمة الليبية.
وبدأ ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، الأحد، في لقاء تفاوضي على مستوى الخبراء، يستضيفه المغرب، في إطار سلسلة من المحادثات المرتقبة بهدف إيجاد حل للأزمة.
ووصل، أمس السبت، ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، إلى العاصمة المغربية الرباط، للبدء في عملية تفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وتستمر الجلسات طيلة اليوم، وغداً الإثنين، على أن يُعلن نهاية كُل يوم عن مخرجات هذه اللقاءات التي ستتمحور أساساً حول تثبيت وقف إطلاق النار، ومناقشة المناصب السيادية السبعة، وخاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.
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