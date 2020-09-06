فتاة تتفاجأ بقدم تخترق السقف أثناء تصويرها مقطع غنائي على "تيك توك"

تفاجأت فتاة أمريكية تدعى ليزا ميلان، أثناء استعدادها للاختبارات في مدرسة الموسيقى في منزلها بقدم تخترق السقف من الطابق العلوي، مما سبب لها صدمة كبيرة.

وبدأت الفتاة بتسجيل مقطع الفيديو، وفي البداية سار كل شيء على ما يرام، لكن والدة ميلان اقتحمت المكان فجأة من خلال السقف بشكل غير متوقع.

واتضح أنه قبل بدء التسجيل، صعدت والدة ميلان إلى الأعلى وتعثرت وسقطت عن طريق الخطأ على الأرض أثناء تسجيل المقطع، مما دفع ميلان لنشر المقطع عبر حسابها الشخصي على "تيك توك".

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