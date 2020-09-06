شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية تطالب متعافي كورونا الرجال التبرع بالبلازما.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت هيئة الصحة البريطانية NHS من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا التبرع ببلازما الدم حتى يمكن استخدامها كعلاج محتمل حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وتحتوي بلازما دم الناجين على أجسام مضادة يمكن أن تساعد المرضى الحاليين على محاربة الفيروس، بحسب ما ذكر موقع جريدة "مترو" البريطانية.

وتقدم 17 ألف متعافي من كورونا للتبرع ببلازما الدم إلى NHS ولكن لإكمال التجارب، لكن هناك حاجة إلى 85000 تبرع.

يميل المرضى الذين كانوا في المستشفى مصابين بمضاعفات فيروس Covid-19 الحادة إلى الحصول على مستويات أعلى من الأجسام المضادة لذا نظرًا لأن الرجال كانوا أكثر عرضة للإصابة بشكل خطير بالفيروس، فقد تم حثهم على التقدم.

وقالت الدكتورة ليز إستكورت، رئيسة وحدة التجارب السريرية في: NHS Blood and Transplant's"لسنا متأكدين حتى الآن من سبب وجود خلل في الأشخاص الذين يتقدمون إلى الأمام ولكننا نعلم أننا بحاجة إلى المزيد من الرجال لتقديم التبرع.. للرجال دور خاص يلعبونه في مكافحة هذا الفيروس. من المرجح أن يكون الرجال الذين أصيبوا بفيروس كورونا قادرين على إنقاذ الأرواح. "

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وتابعت قائلة " نطلب بشكل عاجل من الرجال الذين أصيبوا بفيروس كورونا أن يتقدموا للتبرع ومساعدتنا على الاستعداد لأي موجة ثانية من كوفيد19 هذا الخريف - يمكنك إنقاذ الأرواح. "

و منذ بدء برنامج البلازما في بريطانيا ، تقدمت 73369 امرأة للتبرع ، ويشكلون 63٪ من المتطوعين.

يمكن استخدام البلازما الغنية بالأجسام المضادة لنقل أولئك الذين يكافحون من أجل تطوير استجابتهم المناعية ، وإيقاف أو إبطاء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح.

المتبرعون مثل مغني الأوبرا البريطاني البالغ من العمر 46 عامًا بول كاري جونز هو مثال على نوع المرشح الذي تحتاجه التجربة حيث ظهرت عليه أعراض الفيروس واستمر في التبرع ببلازما النقاهة في مركز توتينج للتبرع بالدم، حيث تم تأكيد ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لديه.