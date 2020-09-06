شكرا لقرائتكم خبر عن .أمراض تحتاج للعلاج الطبيعى "مش لازم تدخل جراحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج الطبيعى هو احد طرق العلاج التى ينصح الأطباء دائما باللجوء إليها لتأهيل المريض، وقد يكون هو الوسيلة الوحيدة المناسبة لحالته، يوفر العلاج الطبيعي التعافي من الإصابة الرياضية أو السكتة الدماغية أو الصدمات أو الشلل ، ويقوي القلب.

وحسب ما ذكره موقع xopt1 مكن للأشخاص الذين لديهم تاريخ طبي مزمن أو فرص وراثة بعض الأمراض الاستفادة من العلاج الطبيعي الذي ينصح به مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم، يمكن إدارة الألم والمشاكل الطبية المرتبطة بالعمر من خلال العلاج الطبيعي.

وفيما يلي أكثر الحالات الطبية شيوعًا التي تحتاج للعلاج الطبيعى وهى:

1. الوذمة اللمفية

تتجمع السوائل الزائدة في الجهاز اللمفاوي ، والتي تتحرك بعد ذلك في مجرى الدم ، مسببة التورم، يستخدم المعالجون الفيزيائيون العلاج الكامل لإزالة الاحتقان (CDT) لتقليل التورم ومنع تراكم السوائل في المستقبل.

2: الإصابات الرياضية

يمكن علاج أنواع معينة من الإصابات الرياضية مثل الكسور الناتجة عن الإجهاد من خلال برامج التعافي المناسبة أو التدريبات الوقائية من أجل الشفاء الآمن والسريع.

3:الحثل العضلي

تتدهور العضلات والهيكل العظمي وتضعف تدريجياً بسبب التقدم في السن أو الاضطرابات المختلفة، يمكن علاج ذلك من خلال تمارين التنقل واستخدام الإطارات الداعمة.

4: آلم الظهر والرقبة

الألم الحاد الذي يحدث فجأة أو آلام الظهر والرقبة المزمنة التي تستمر لأشهر أو سنوات تقيد الأداء الطبيعي، يخفف العلاج الطبيعي الألم ويحسن الحركة.

5: هشاشة العظام

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تحتوي العظام الرقيقة والهشة التي تشبه الإسفنج على الكثير من الثقوب بداخلها ، مما يؤدي إلى كسرها وبالمثل ، يمكن الوقاية من كسور الإعاقة بالعلاج في الوقت المناسب.

6: الدوار

الدوخة أو الدوار هي شكوى عامة ومتكررة لكثير من الناس ، مما يؤدي إلى سقوط خطير. بما أن العلاج الطبيعي يحسن التوازن ، يمكن علاج الدوار .

7: الصداع

يمكن أن يؤدي الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر إلى إصابة شديدة في الرأس أو الرقبة، يمكن تنفيذ خطة رعاية مناسبة لزيادة حركة الرقبة وتقوية عضلات الظهر العلوية.

8:الحروق

يمكن علاج الحروق الشديدة والتجبير بالعلاج الطبيعي بالتعاون مع فريق طبي لمنع الأنسجة الندبية غير المرغوب فيها، على سبيل المثال ، يساعد تدليك الأنسجة الندبية على تجديد الأنسجة الرخوة الصحية مثل العضلات والأوتار.

9:التواء الكاحل

يتسبب التواء كاحلك في شد وتمزق الأربطة التي تدعمه ، مما يؤدي إلى تورم الكاحل وألمه. علاوة على ذلك ، يمكن أن تلتئم التواءات الكاحل بشكل أسرع وتستعيد قوتك من خلال التمارين المنزلية الجيدة التي يقترحها المعالجون.

10:كسر القدم

يمكن أن يؤدي السقوط البسيط إلى كسور العظام أو الانغلاق أو الفتح أو الكسور المركبة ، ونتيجة لذلك ستتأثر حركتك واستقلاليتك، اعتمادًا على شدة الألم وموقع الكسر ، سيتم وصف العلاج.