شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 5 أنواع من الآشعة لتشخيص كسر العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع كسور العظام ويمكن أن تنتج عن الإصابات الرياضية أو حوادث السيارات أو السقوط أو هشاشة العظام (ضعف العظام بسبب الشيخوخة)، ورغم أن معظم الكسور ناتجة عن الصدمات، فإنها يمكن أن تكون ناجمة عن مرض كامن مثل السرطان أو هشاشة العظام الشديدة، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على 5 أنواع من الآشعة لتشخيص كسر العظام.

5 أنواع من الآشعة لتشخيص كسر العظام

وبحسب موقع "كلايفند كلينيك" فهناك 5 أنواع من الآشعة لتشخيص كسر العظام :

-الأشعة السينية: ينتج التصوير بالأشعة السينية صورة للأنسجة الداخلية والعظام والأعضاء يتم تشخيص معظم الكسور باستخدام الأشعة السينية.

-اختبارات أخرى (عادة لا تكون ضرورية إذا كان الكسر واضحًا في الأشعة السينية).

-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): التصوير بالرنين المغناطيسي هو إجراء ينتج صورة أكثر تفصيلاً. عادة ما يتم استخدامه للكسور الصغيرة أو كسور الإجهاد.

-فحص العظام: يتم حقن عامل يلتصق بمنطقة الكسر حيث يكون معدل دوران العظام أعلى من المعدل الطبيعي.

-التصوير المقطعي المحوسب (CT أو CAT): إجراء تصوير ثلاثي الأبعاد يستخدم مزيجًا من الأشعة السينية وتكنولوجيا الكمبيوتر لإنتاج شرائح (صور مقطعية) أفقية ورأسية من الجسم.

أعراض كسور العظام في جميع أنحاء الجسم

-الذراع: ألم أو تورم أو انحناء غير طبيعي أو صعوبة في استخدام أو تحريك الذراع أو الدفء أو الكدمات أو الاحمرار.

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-الكوع: ألم أو تورم أو كدمات أو تصلب أو ضوضاء "فرقعة" وقت الكسر أو تشوه مرئي

-المعصم: ألم، تورم، قلة استخدام اليد والمعصم ، مظهر ملتوي أو مشوه ، وعدم القدرة على الإمساك بالقبضة

-اليد: ألم وانتفاخ وحنان في اللمس وتيبس وضعف. التشوهات ليست دائما شائعة.

-الإصبع: ألم أو تورم أو عدم القدرة على تحريك الإصبع أو قصر الإصبع أو ضعف في المفصل

-الساق: ألم شديد وتورم وكدمات وتشوه واضح وعدم القدرة على المشي.

-الركبة: ألم وانتفاخ وكدمات وعدم القدرة على تقويم الركبة وعدم القدرة على المشي

-الكاحل: ألم شديد وتورم وإيلام عند اللمس وكدمات وتشوه وعدم القدرة على المشي.

-القدم: ألم شديد ، وتورم ، وكدمات ، وتنميل في أصابع القدم والقدم ، وانخفاض نطاق الحركة ، وعدم القدرة على المشي بشكل مريح ، وتشوه واضح.

-إصبع القدم: ألم وتورم وتغير في اللون وكدمات، يجب أن تكون قادرًا على المشي.