خطوات توسيع عنق الرحم لتحفيز الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - بما انك قد أصبحت في الشهر التاسع من الحملن واصبح خروج المولود إلى الحياة وشيكاً فأنت بحاجة لتحفيز الولادة، وتوسيع عنق الرحم لكي تتم عملية الولادة بسلام وسهولة، وكذلك تقليل نسبة الألم وطول مدة الطلق " المخاض" التي قد تضر الجنين، وعلى ذلك فالدكتورة ملكة عبد الحميد تقدم لك أهم طرق تحفيز وتوسيع عنق الرحم لتسهيل الولادة كالآتي. العلاقة الحميمة في الشهر التاسع الجماع لتسهيل الولادة ينصح الاطباء بالعلاقة الحميمة أي الجماع في الشهر الأخير من الحمل.

وينصح به في حال تعسر الولادة أو عدم فتح توسع عنق الرحم.

أثبتت الدراسات أن ممارسة الجماع خلال الشهر الأخير، ومع غقتراب موعد الولادة يحفز إفراز هرمون (الأوكسايتوسين) الذي يزيد من انقباضات الرحم.

كما أن السائل المنوي للزوج يحتوي على مادة تسمى البروستاغلاندين وهي تحفز عنق الرحم على التمدد، وتسهل خروج الجنين.

وكذلك تعمل رعشة الجماع على زيادة إنقباضات الرحم وتسهيل الولادة، إضافة للعامل النفسي والعطفي الذي يقلل من خوف وتوتر الحامل. ممارسة رياضة المشي ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق تعتبر رياضة المشي من أفضل الرياضات التي يمكن أن تساعد على تسهيل الولادة.

كما أنها تعمل على تقليل خطر الولادة القيصرية.

ويعمل صعود الأماكن المرتفعة مثل الارض الرملية، وكذلك الدرج على تسعة عنق الرحم.

وتنصح الحامل بطلوع ونزول الدرج في حال توقف تمدد عنق الرحم، وزيادة الطلق.

كما أن ممارسة الرياضة عموماً تساعد على زيادة إفراز هرمون الأوكسايتوسين الذي يحفز توسيع عنق الرحم. تناول الأطعمة المتبلة بالبهارات الحارة التوابل تحفز القولون وبالتالى يتحفز الرحم لا يوجد أي دراسة علمية أثبتت العلاقة بين التوابل والبهارات الحريفة وتوسيع عنق الرحم وتحفيز الولادة.

ولكن الملاحظ أن الحوامل اللواتي يتناولن البهارات في الشهر الأخير من الحمل يلدن بسهولة.

كما أنهن لا يعانين من عدم تمدد عنق الرحم، أو التمدد البطيء له الذي يطيل فترة المخاضن والسبب في ذلك أن التوابل والبهارات وكل المواد الحريفة التي تضاف إلى الطعام لإضفاء المزيد من النكهة تعمل على تحفيز القولون ومن قبله المعدة مما يحفز الرحم، فيزيد من الانقباضات وتوسع عنقه.

تحفيز حلمتي الصدر تحفيز حلمتي الصدر تعمل خطوات تحفيز حلمتي الصدر على تحفيز توسع عنق الرحم.

وقد أثبتت الدراسات وجود أربطة قوية بين حلمتي الثدي والرحم، ولذلك تعمل الحامل على تدليك حلمتي الثدي خلال فترة الحمل لتسهيل الولادة.

وتعمل على تدليك حلمتي الثدي من أجل رضاعة سهلة وبدون مشاكل، حيث تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة الحلمة الغائرة.

ويعمل تدليك الجسم بشكل عام على زيادة إفراز هرمون الأوكسايتوسين الذي يزيد من انقباضات الرحم.

لا يفضل اللجوء للمسهلات مثل زيت الخروع لتوسعة عنق الرحم حيث تحدث مضاعفات خطيرة جراء ذلك.

عدم شرب المشروبات حسب وصفات المحيطين لأنها قد تسبب انفجار الرحم دون حدوث توسيع في عنق الرحم.







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