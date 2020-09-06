علاج التهاب البول للحامل بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - من المعروف أنه مع فترة الحمل تؤثر الهرمونات على المسالك البولية عامة وخاصة في الأشهر الأولى من الحمل حيث تحد من نشاطها مما يجعلها تعمل ببطء فينخفض معدل تدفق البول وعادة ما يميل البول إلى الركود مما يضعف الحماية الطبيعية في المثانة التي تمنع تكاثر الميكروبات فيصبح البول أقل حامضية، مما يعزز من فرص حدوث الالتهاب في مجرى البول، ولذلك يصبح حدوث هذه المشكلة وتكرارها شائعاً لدى الحوامل، وعليه تنصحك الدكتورة زينب الخضر أحمد، إختصاصية الحمل والولادة بطرق عشبية بسيطة لعلاج التهابات البول في المنزل كالآتي. تدليك البطن بالزيوت الطبيعية التدليك بالزيوت الطبيعية حيث تعمل العناصر النشطة الموجودة في زيوت التدليك ومن خلال نفاذها خلال الحاجز الجلدي على تخفيض الالتهاب والتشنجات والعدوى.

قومي بمزج القليل من زيت الزيتون مع زيت الريحان، وكذلك زيت الأوكالبتوس شجرة الشاي، ثمَّ دلكي أسفل البطن (فوق منطقة العانة تماماً).

وقومي بتدليك أسفل الظهر، من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، وهذه الطريقة ليس لها مضاعفات للحوامل. خل التفاح يعمل خل التفاح كمضاد حيوي يعتبر خل لافتاح من الحلول السحرية التي تقلل من التهابات البول والمجاري البولية عند الحوامل.

يمكن إضافة قطرات منه إلى السلطات عموماً وذلك لغناه بالقيم الغذائية المتعددة خاصة البوتاسيوم.

كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الماء وشربه مرة واحدة في اليوم، حيث يعمل خل التفاح الطبيعي على التخلص من العدوى فهو يعمل كمضاد حيوي طبيعي وفعال. الثوم الثوم مضاد حيوي واسع المجال يعتبر الثوم مضاد حيوي قوي ومتعدد الاستخدامات.

يعمل الثوم كمضاد حيوي لأنه يحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات، بحيث يحتوي على مادة الأليسين التي تظهر نشاطاً مضاداً للفطريات والبكتيرياـ ويعتبر وقاية من الكثير من الأمراض.

يفضل أن تحصل الحامل على أقراص الثوم بدون رائحة التي تباع في الصيدليات.

كما أن الثوم يقوي مناعة الحامل ضد الأمراض ويعززها. عصير التوت البري يعالج في المراحل الأولى من العدوى يفيد عصير التوت البري في المراحل الأولى من الإصابة بالتهابات البول.

يمكن أن يعمل كوب من عصير التوت البري الغير محلى بطريقة فعالة بحيث تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة الجهاز البولي وحيث تتراكم البكتيريا بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل.

يعمل السكر الصناعي على زيادة المشكلة ويجب الحد من إستخدامه.

ويمكن ان تستخدم أي طريقة عشبية سابقة دون سكر.

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