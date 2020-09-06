كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - قبل أن تشتري ملابس لطفلتك الصغيرة للرعاية النهارية أو المدرسة، هناك المزيد الذي يجب أن تعرفيه إلى جانب ما إذا كان هناك قواعد للباس المدرسة. فيما يلي ثمانية اقتراحات صادقة من مقدمة الرعاية غادة جودة، لضمان أطفال سعداء ومرتاحين، نتيجة طرق اختيار الملابس المناسبة للبنات في المدرسة.

1) فكري عملياً

الملابس المدرسية

اتركي الكشكشة واللباس الأنيق لمناسبات أخرى قد يبدو الصغار سمينين للغاية في الكشكشة والدانتيل، ولكن لنكن صادقين، فإن مقدم الرعاية أو المعلم لطفلك يريد أن يرتدي أطفالك ملابس عملية وممتعة. يمكن أن تكون الملابس التي يرتديها للعب في الهواء الطلق أو الاستراحة خطرة تماماً. يمكن للنسيج الزائد أن يعلق أو يتعطل بسهولة بمعدات الملعب ويمكن أن يخلق مخاطر تشغيل أيضاً. يجب أن يرتدي الأطفال ملابس عملية من فضلك.

2) انسي الجوارب التي يصعب سحبها والبنطلون ذا الحمالات

ملابس بنات

إنه أمر مغرٍ، نعم، ويمكن للوالدين حتى المجادلة بأن الجوارب الضيقة تحافظ على الساقين بالطقس البارد. هذا الجزء صحيح، لكن تخيلي كمقدم رعاية أطفال يحاول باستمرار خلع ملابس الأطفال، ارتداء ملابسهم لقضاء وقت نونية أو تغيير الحفاضات أثناء تقشير طبقات من الجوارب الضيقة والسراويل الزائدة التي تتخطى الحفاضات، وسيتعين عليك كثير من العمل مرات كثيرة على مدار اليوم.

3) يحتاج الأطفال والشباب للتدريب على استخدام أزياء سهلة الإدارة

أزياء للولاد والبنات

يحتاج الأطفال الصغار حتى سن السابعة أو نحو ذلك إلى ملابس بسيطة لفكها، التقاطها، أو الأفضل حتى الآن، ملابس من النوع الذي يتم ارتداؤه أثناء النهار في الحضانة. عندما يتم احتساب الثواني بين استراحة الحمام الناجحة والحادث المؤسف، يحتاج الأطفال إلى ملابس على طراز عالٍ، ويشعر العديد من الأطفال بالحرج عندما يتمكنون من إلغاء قهر شيء ما، لكن لا يمكنهم العودة مرة أخرى بعد ذلك ويضطرون إلى طلب المساعدة ،اطلبي من طفلتك إثبات قدرتها على إعادة ربط البنطلون بنجاح مسبقاً

4) يمكن أن تكون الأقواس والمشابك الفاخرة والقبعات بلا رقم

ملابس مدرسية بسيطة

قوس الشعر الذي يتم تثبيته حول ذيل الحصان شيء واحد؛ يجب ترك القوس الرائع الذي لا يكلف الكثير، ويستمر في الانزلاق (أو يتم إزالته باستمرار) من الشعر في المنزل. وينطبق الشيء نفسه على المشابك الفاخرة التي يمكن أن تؤذي رأس الطفل الرقيق عندما يستلقي في وقت القيلولة. ورغم أن قبعات الكرة أو قبعات الشمس البسيطة قد تكون رائعة للرحلات الميدانية أو اللعب في الهواء الطلق، فإن مقدمي الخدمة لا يريدون مواكبة القبعات الفاخرة التي يُرجح خلعها على أي حال.

5) الزي في الملابس المناسبة موسمياً

ملابس مدرسية

غالباً ما يشعر مقدمو الخدمة بالفزع عند العثور على أطفال يرتدون ملابس غير مناسبة، مما يتسبب في قيود على ما يمكن القيام به في ذلك اليوم. يحتاج الآباء إلى البقاء على اتصال مع المواسم وتوقعات درجات الحرارة ،تحتفظ بعض العائلات الذكية بمجموعة إضافية من الملابس في سيارتهم لإجراء تغييرات سريعة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الطقس.

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6) لا تنسيْ السترة

ترنج رياضى

أعرب العديد من مقدمي الخدمة عن أسفهم؛ لأن الأطفال يأتون بدون سترة في الأيام الباردة، فقومي بشراء سترة غير مكلفة يمكن أن تبقى في غرفة طفلك في الحضانة أو المدرسة (ضعي علامة على اسم طفلك عليها بشكل بارز)، بحيث يكون طفلك جاهزاً دائماً في حالة ظهور مقدمة غير متوقعة. يفضل معظم مقدمي الخدمة السترات البسيطة على السوستة ذات الغطاء المدمج.

7) يفضل أحذية الرياضة وليس الصنادل أو الأحذية التي يصعب ارتداؤها

الاحذية الرياضية

الجوارب الجيدة وأحذية التنس هي أفضل الأحذية للأطفال أثناء التنقل. اتركي الصنادل والشباشب في المنزل ما لم يتمكن الأطفال من خلعها وارتداء الجوارب المعبأة وأحذية التنس. (فقط تخيلي أنه عليك خلع وتغيير الأحذية على عدة أصابع قبل الذهاب إلى أي مكان... أليس هذا صعباً بما يكفي مع أطفالك؟)إذا كان طفلك لا يستطيع ربط حذائه، فافعلي ذلك واختاري الأحذية ذات النمط الفليكرو أو الأحذية سهلة الارتداء لتجنب صيانة رباط الحذاء.

8) تغيير الملابس

الملابس الداخلية

قومي بتغيير مناسب للموسم من الملابس (بما في ذلك الجوارب والملابس الداخلية) في حقيبة، بحجم جالون، وقومي بتمييز اسم طفلك عليها وضعيها في حجرة طفلك أو مع مقدم الرعاية. فقط تأكدي من استبدال هذه المجموعة الإضافية من الملابس مع تغير الفصول ونمو طفلك (شيء غالباً ما ينسى الآباء القيام به). سيستفيد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية من هذا الاقتراح؛ حتى الأطفال الأكبر سناً لا يتخطون الانسكابات العرضية في الغذاء وأثناء درس الفنون.