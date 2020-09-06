 التهاب الكبد .. كل ما تحتاج لمعرفته

أسباب التهاب الكبد

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يحدث التهاب الكبد بشكل شائع بسبب الفيروسات، والتي تسمى التهاب الكبد الفيروسي. هناك أسباب أخرى لالتهاب الكبد، والتي تشمل ما يلي:

أنواع التهاب الكبد

وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي فيروس التهاب الكبد A وB وC وD وE هي المسؤولة عن التسبب في التهابات الكبد الفيروسية.



التهاب الكبد A وE هو شكل حاد من أشكال التهاب الكبد، في حين أن التهاب الكبد B وC وD هو شكل مزمن من التهاب الكبد.

أعراض التهاب الكبد

الأعراض الأكثر شيوعاً هي:

التهاب الكبد

البول الداكن.

براز شاحب.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن المفاجئ.

وجع بطن.

إعياء.

اصفرار الجلد والعينين.

استفراغ وغثيان.

إسهال.

حمى.

عوامل خطر الإصابة بالتهاب الكبد.

تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث.

نقص الصرف الصحي.

مشاركة الإبر الملوثة.

ممارسة الجماع غير الآمن.

الإفراط في شرب الكحوليات.

جرعة زائدة من بعض الأدوية.

تزيد الأمهات المصابات بالتهاب الكبد من خطر انتقال العدوى عند الأطفال.

مضاعفات التهاب الكبد

تشمل مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي التهاب الكبد المزمن النشط، والفشل الكبدي، وتليف الكبد، والنخر الكبدي الحاد أو تحت الحاد، وسرطان الخلايا الكبدية، والتي تظهر بشكل شائع في مرضى التهاب الكبد B أو C.



تشبه مضاعفات التهاب الكبد المناعي الذاتي تقريباً مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي. ومع ذلك، يمكن لبعض المرضى أن يصابوا بمرحلة نهائية من مرض تليف الكبد.

أسباب التهاب الكبد

تشخيص التهاب الكبد

سيقوم طبيبك بفحصك جسدياً ويسألك عن تاريخك الطبي لمعرفة عوامل خطر الإصابة بالتهاب الكبد. بعد ذلك يجري الطبيب بعض الفحوصات التي تشمل الآتي:

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اختبارات وظائف الكبد، يتم جمع عينات الدم للتحقق مما إذا كان الكبد يعمل بشكل صحيح.

خزعة الكبد، يتم إجراؤها عن طريق أخذ عينة من نسيج الكبد لمعرفة مدى تأثير الالتهاب على الكبد.

اختبار الموجات فوق الصوتية، يتم إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية للحصول على صورة قريبة للكبد والأعضاء القريبة الأخرى.

تحاليل الدم، سيتم إجراء اختبارات الدم الأخرى للتحقق من وجود فيروسات تسبب التهاب الكبد.

علاج التهاب الكبد

يتم علاج التهاب الكبد اعتماداً على أنواع التهاب الكبد، وما إذا كان التهاب الكبد حاداً أو مزمناً.

التهاب الكبد "أ"

لا يوجد علاج مضاد للفيروسات لالتهاب الكبد "أ". المرضى الذين يعانون من أعراض مثل الغثيان أو القيء أو الذين تظهر عليهم علامات فشل الكبد سوف يراقبون عن كثب من قبل الأطباء.

التهاب الكبد "ب"

ينقسم علاج التهاب الكبد B إلى فئتين: عدوى فيروس التهاب الكبد B الحادة، وعدوى فيروس التهاب الكبد B المزمن. يشبه علاج عدوى فيروس التهاب الكبد B الحاد علاج التهاب الكبد A وعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد B المزمن ويشمل الأدوية.

أنواع التهاب الكبد

التهاب الكبد سي

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا يوجد علاج موصى به لالتهاب الكبد C الحاد، ولكن بالنسبة لالتهاب الكبد C المزمن، يكون العلاج عادة عن طريق الفم لمدة 8 إلى 12 أسبوعاً.

التهاب الكبد "د"

عادة ما يتم علاج المرضى المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد D بأدوية تسمى pegylated interferon (PEG - IFN).

التهاب الكبد E.

يشمل علاج عدوى فيروس التهاب الكبد E شرب الكثير من الماء وأخذ قسط من الراحة في الفراش.



إذا كان مرض التهاب الكبد ناتجاً عن أمراض المناعة الذاتية، أو الستيرويدات القشرية وحدها أو المستخدمة مع الآزوثيوبرين، يتم استخدام دواء لعلاج التهاب الكبد المناعي الذاتي.

