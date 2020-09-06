لعلاج أنفلونزا المعدة ..7 علاجات سريعه من مطبخك

إنفلونزا المعدة، والمعروفة أيضاً باسم التهاب المعدة والأمعاء، هي عدوى تصيب المعدة والأمعاء بسبب الفيروسات. غالباً ما يخلط الناس بين إنفلونزا المعدة والتسمم الغذائي. رغم أن الأعراض (الإسهال والقيء والحمى وآلام المعدة) لكلتا الحالتين متماثلة تقريباً، إلا أن كليهما يختلفان في العديد من الجوانب.



تحدث إنفلونزا المعدة عن طريق فيروسات مثل نوروفيروس، بينما يحدث التسمم الغذائي بسبب مجموعة واسعة من البكتيريا أو الفيروسات أو مسببات الأمراض الأخرى.



يستغرق ما يصل إلى 10 أيام ليهدأ بينما يختفي الأخير في غضون ساعات أو بضعة أيام.

إليك قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بإنفلونزا المعدة.

1. الموز

غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وهو أفضل علاج طبيعي لإنفلونزا المعدة.

ما يجب فعله:



تناول بضع شرائح من الموز عند الشعور بالغثيان وزيادة الكمية ببطء. تناول هذه الفاكهة مرتين على الأقل في اليوم أثناء الإصابة.

الموز

2. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في تقليل تهيج المعدة. كما أنه يساعد في تقليل نوبات القيء والإسهال من خلال مساعدة المعدة على هضم الطعام بشكل أفضل.

ما يجب القيام به:

إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله؛ حتى تهدأ أعراض العدوى.

3. الأرز

غالباً ما تترك إنفلونزا المعدة الجسم مصاباً بالجفاف. يحتوي كل من الأرز وماء الأرز على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الجسم وتجديد المعادن الأساسية. كما أنها تساعد في بطانة المعدة، وتساعد على تهدئة القيء وتقليل إخراج البراز.



ما يجب القيام به: تناول الأرز العادي أو غلي بعض الأرز البني في الماء، وتصفية السائل.

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الزنجبيل

4. الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يساعد على تعزيز قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الالتهابات بشكل فعال. من المعروف أن الاستهلاك المنتظم للثوم يقلل من أعراض وشدة العدوى.

ما يجب القيام به: سحق 2 - 3 فصوص من الثوم وتناوله مع العسل يومياً.

5. رقائق الثلج

عندما يصعب التعامل مع إنفلونزا المعدة، نقوم بمص بعض رقائق الثلج؛ لأنها تساعد على تزويد الجسم بالماء الذي يحتاجه دون زيادة تحميل المعدة بالسوائل.

ماذا أفعل؟

خذ قطعة ثلج واحدة وضعها في الفم حتى تذوب تماماً. استمر في العملية حتى تشعر بتحسن.

6. خل التفاح

يساعد خل التفاح أيضاً في تخفيف غازات المعدة أو الانتفاخ. ما يجب فعله هو مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء واستهلاكه قبل الوجبات.

أنفلونزا المعدة

7. ماء جوز الهند

هو محلول ممتاز لإعادة الترطيب لعلاج الأعراض الخفيفة للإسهال والقيء. بالنسبة للمرحلة المبكرة من إنفلونزا المعدة، فإن ماء جوز الهند مفيد في تعويض المياه المفقودة في الجسم.



ما يجب القيام به: شرب ماء جوز الهند كل صباح على معدة فارغة.



