شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذر الخبراء من استخدام معقمات اليدين ذات النكهات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية انتشار فيروس كورونا ومعقمات اليدين أصبحت أساسية فى حياتنا اليومية سواء فى المنزل أو فى العمل والمواصلات وغيرها، حيث تساعدك معقمات اليدين في الحفاظ على نظافة يديك أثناء التنقّل ، ولكن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرًا بشأن أنواع النكهات الغذائية الموجودة فى معقمات اليدين .

وحسب ما ذكرته mirror وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، فإن هذه المطهرات المنكهة يمكن أن تجعل الناس يعتقدون أنها صالحة للأكل ، مما يؤدي إلى تسمم الكحوليات، وأوضح الدكتور ستيفن هان ، مفوض إدارة الغذاء والدواء: "من الخطر إضافة روائح بنكهات الطعام إلى المطهرات التي يعتقد الأطفال أن رائحتها مثل الطعام والأكل والتسمم الكحولي."

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من معقمات اليد التي يتم تعبئتها في عبوات يبدو أنها أطعمة أو مشروبات، وأضاف الدكتور هان: "أشعر بقلق متزايد بشأن تغليف معقمات اليدين لتبدو وكأنها منتجات قابلة للاستهلاك ، مثل أغذية الأطفال أو المشروبات، يمكن أن تربك هذه المنتجات المستهلكين لدفعهم عن طريق الخطأ إلى تناول منتج قد يكون مميتًا ".

سلطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء على مثال حديث اشترى فيه مستهلك لم يذكر اسمه زجاجة اعتقدوا أنها مياه شرب ، لكنها كانت في الواقع مطهرًا لليد.

من المثير للقلق أن شرب كمية صغيرة فقط من معقم اليدين يمكن أن يكون سامًا إذا تم تناوله ، ويمكن أن يؤدي إلى آثار قلبية ، ودخول المستشفى ، وحتى الموت ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

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بناءً على النتائج ، تحث إدارة الغذاء والدواء (FDA) المستهلكين على تجنب معقمات اليد في عبوات الطعام أو المنكهات الغذائية.

قال الدكتور هان: "يجب على المصنّعين توخي الحذر بشأن تغليف وتسويق معقمات الأيدي في عبوات الطعام أو الشراب في محاولة للتخفيف من أي استخدام محتمل غير مقصود من قبل المستهلكين".

يأتي التحذير بعد وقت قصير من كشف الأطباء أن بعض الحالات التي يمكن أن تتفاعل فيها جل اليدين الكحولي مع ضوء الشمس ، مما يؤدي إلى حروق وبثور مؤلمة.

في حديثه حصريًا إلى Mirror Online ، أوضح الدكتور Simran Deo: "إذا كنت ستقضي فترات طويلة من الوقت في ضوء الشمس المباشر ، فإن استخدام جل اليدين المعتمد على الكحول قد يتسبب في تلف بشرتك، "في حين أن سبب هذا التفاعل غير مفهوم تمامًا بعد ، فمن المعروف أن الكوجل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأكزيما ، مثل التعرض لأشعة الشمس.

"عندما يخدش المصابون الأكزيما أو البثور الصغيرة التي غالبًا ما تتشكل بعد الاستخدام المتكرر للجيل الكحولي ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى ، والتي يمكن أن تبدو وكأنها حروق حيث تصبح المنطقة حمراء وتبكي وتتساقط الطبقة العليا من الجلد."