كيف يضاعف التدخين عدوى "كوفيد- 19"؟

الخليج 365الأحد 2020/9/6 02:12 م بتوقيت أبوظبي
اهتمت دراسات علمية حديثة برصد ارتباط التدخين بالمضاعفات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".
وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بـ"كوفيد- 19".
وأوضحت الدراسة الحديثة أن التدخين يزيد من المساهمة الجينية في الإصابة بعدوى "كوفيد- 19"، حيث يمكن لـ3 سجائر فقط أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد بصورة أسرع في الجسم.
وقال فريق بحث دولي بقيادة، آلين فايز من جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية، إن مستويات الإنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر.
وأكد الباحث الأسترالي: "بياناتنا الأولية تشير إلى أن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة، زاد من مستويات جينات ACE2 التي تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية".
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