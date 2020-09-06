هل توجد سلالات جديدة من كورونا في مصر؟ مستشار الرئيس يجيب

أكد محمد تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، عدم وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى انخفاض حدة الوباء في البلاد.

وقال تاج الدين إن حدة الفيروس وقوته انخفضت في مصر، مما يعني أن البلاد أصبحت في وضع أفضل على طريق محاربة الفيروس، مشيرا إلى أن "الوباء لم ينته بعد، ولا تزال هناك إصابات".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، السبت، تسجيل 157 حالة بكورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى قرابة 100 ألف إصابة، تماثل للشفاء منها 76305، فيما توفي 5495 شخصا.

وأضاف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية: "الملاحظ طبيا وعلميا أن أعداد حالات الإصابة انخفضت مقارنة بشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز وجزء من أغسطس/آب، بعد أن حدثت زيادة طفيفة بعد موسم إجازة عيد الأضحى".

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وتابع: "الأعداد أسبوعيا كانت تصل إلى 10 آلاف حالة، لكنها بدأت تقل حتى وصلت قبل إجازة العيد إلى 800 أسبوعيا، لذا وبصفة عامة فإن حدة المرض وشدته تراجعت".

ورغم انخفاض الإصابات، حذر تاج الدين من التهاون وعدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية، قائلا: "المرض معدٍ، وخطورة الأمر تتمثل في إمكانية نقله من مصاب لا يحمل أي أعراض إلى شخص آخر سليم".

وأكد أن 10% فقط من الحالات المصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى غرف الرعاية المركزة في المستشفيات.

وشدد مستشار الرئيس المصري على ضرورة الحذر والتمسك الكامل بالإجراءات الاحترازية، بما يشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل مستمر، لتفادي أي احتمالات مستقبلية للإصابة خاصة مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.



وقال: "ينبغي الاستمرار في الالتزام بشدة بجميع الاحتياطات الاحترازية والترقب والترصد والاستعدادات الوقائية، واستعداد جميع المنشآت والمؤسسات الصحية بما تملكه من قدرات وإمكانات لمواجهة الفيروس، خاصة بعد عودة الإصابات بكثافة في عدد من دول العالم، كما جرى في أمريكا والبرازيل والهند".