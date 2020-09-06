شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة ما بعد كورونا تلحق أضرارا كبيرة بقلوب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بكورونا، تدمر قلوب الأطفال لدرجة أن بعضهم يحتاج إلى مراقبة وتدخلات مدى الحياة، وقال الباحثون بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ظهرت حتى بعد الحالات غير المصحوبة بأعراض لكورونا.





وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت قال ألفارو موريرا، الباحث في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، إن دراسات الحالة تظهر أيضًا أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال يضرب الأطفال الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة دون سابق إنذار بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى بدون أعراض.

قال الدكتور موريرا: "وفقًا للدراسة ، لم يكن الأطفال بحاجة إلى إظهار أعراض الجهاز التنفسي العلوي الكلاسيكية لـ COVID-19 لتطوير متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، وهو أمر مخيف".

وأضاف: "قد لا تظهر على الأطفال أعراض، ولا أحد يعلم أنهم مصابون بالمرض، وبعد بضعة أسابيع ، قد يصابون بهذا الالتهاب المفرط في الجسم."

وراجع الفريق 662 حالة لمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم بين 1 يناير و 25 يوليو.

ومن بين النتائج:

-تم قبول 71٪ من الأطفال في وحدة العناية المركزة.

60٪ أصيبوا بالصدمة.

كان متوسط ​​مدة الإقامة في المستشفى 7.9 يومًا.

100٪ يعانون من الحمى، 73.7٪ يعانون من آلام في البطن أو الإسهال ، و 68.3٪ يعانون من القيء.

90٪ خضعوا لاختبار مخطط صدى القلب (EKG) و 54٪ من النتائج كانت غير طبيعية.

22.2٪ من الأطفال يحتاجون إلى تنفس صناعي.

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4.4٪ تتطلب أكسجة الغشاء خارج الجسم (ECMO).

مات 11 طفلاً.

وقال الدكتور موريرا: "هذا مرض جديد في مرحلة الطفولة يُعتقد أنه مرتبط بكورونا، يمكن أن يكون مميتًا لأنه يؤثر على أجهزة أعضاء متعددة سواء كان القلب والرئتين، أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي، فإنه يحتوي على العديد من الوجوه المختلفة التي كان من الصعب على الأطباء فهمها في البداية."

يتجاوز مقدار الالتهاب في متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة حالتين متشابهتين لدى الأطفال، وهما مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السمية.

تشوهات القلب

عانى معظم الأطفال البالغ عددهم 662 طفلاً من ضرر في القلب وخضع ما يقرب من 90٪ من الأطفال (581) لتخطيط صدى القلب لأن لديهم مثل هذا المظهر القلبي الكبير للمرض.

وشمل الضرر:

-تمدد الأوعية الدموية التاجية ، وهي ظاهرة تظهر أيضًا في مرض كاواساكي.

-جزء طرد منخفض ، مما يشير إلى انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم المؤكسج إلى أنسجة الجسم.

-ما يقرب من 10 ٪ من الأطفال لديهم تمدد الأوعية الدموية في الوعاء التاجي هذا تمدد موضعي أو تضخم للأوعية الدموية يمكن قياسه بالموجات فوق الصوتية للقلب.

-الأطفال الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية هم الأكثر عرضة لحدوث مشكلة في المستقبل هؤلاء هم الأطفال الذين سيحتاجون إلى مراقبة ومتابعة كبيرة باستخدام الموجات فوق الصوتية المتعددة لمعرفة ما إذا كان هذا سيحل أو إذا كان هذا علاج سيحصلون عليه لبقية حياتهم.

قال الدكتور موريرا: "تشير الدلائل إلى أن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة يعانون من التهاب شديد وإصابة محتملة بأنسجة القلب ، وسنحتاج إلى متابعة هؤلاء الأطفال عن كثب لفهم الآثار التي قد تترتب عليهم على المدى الطويل".