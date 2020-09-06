شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات أجسادهن مختلفة.. النساء أفضل من الرجال فى العمل بنظام المناوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن النساء في أفضل حالاتهن في الصباح وأفضل من الرجال في التعامل مع العمل بنظام المناوبة، لأن ساعات أجسادهن يتم ضبطها بشكل مختلف، كما قال الخبراء أن النساء أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات في إيقاعات الساعة البيولوجية - مما يجعلهم أقل عرضة للإرهاق نتيجة السفر.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، تميل النساء أيضًا إلى أن تكون أكثر نشاطًا في وقت مبكر من اليوم، على غرار الأنماط التي تظهر عند الأطفال.

أوضح المؤلفان المشاركان الدكتور شون أندرسون والدكتور جاريت فيتزجيرالد من جامعة، وقال الدكتور أندرسون: أحد الأسباب المحتملة لمرونة الاضطراب اليومي عند الإناث يتعلق بواجبهن البيولوجي، مقاومة العواقب السلبية للاضطراب اليومي المقترن بتحسين النوم ، حتى عند التعرض لاضطرابات ليلية ، قد تسهل تكيفهم مع الاستيقاظ الليلي المتكرر على مدى فترة مستدامة ، بالنظر إلى دورهم المهيمن في تنشئة الأبناء."

قال فريق جامعة بنسلفانيا إن دراسة أجريت على أكثر من 53000 شخص وجدت أن العمر والجنس يؤثران بشكل كبير على ساعات الجسم، وقال الدكتور أندرسون: "في حين أن الأطفال عادة ما يكونون من النوع الصباحي بغض النظر عن الجنس ، فإن الذكور بعد البلوغ يميلون إلى المساء أكثر من الإناث".

كتب علماء النفس في مجلة Science ، أن ذلك يعكس النتائج السابقة في النماذج الحيوانية، ووجدت التجارب التي أجريت على الهامستر الموضوعة في ظلام دامس أن الإناث ركضت لفترات أقصر مما يشير إلى أن آلية الساعة الجزيئية تتأرجح بشكل أسرع.

كما أظهروا بداية نشاط مبكر بشكل ملحوظ، تم الإبلاغ عن إناث الفئران التي تظهر تقلبات أكبر في الإيقاعات السلوكية خلال دورة مدتها 24 ساعة - وبلغت ذروتها في وقت سابق من اليوم، تتكيف النساء بشكل أفضل مع العمل بنظام الورديات لأن ساعات أجسادهن يتم ضبطها بشكل مختلف عن الرجال ، وفقًا للبحث.

ولوحظ نفس الشيء في دراسة أجريت على 91105 بريطانيًا يشاركون في مشروع الصحة في المملكة المتحدة Biobank.، وقال الدكتور أندرسون: قد يكون هذا بسبب زيادة النشاط في الليل أو انخفاض النشاط في النهار ، مما يعكس الحفاظ على تذبذبات أكثر قوة في إيقاعات النشاط بين الإناث.

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تقضي الإناث أيضًا وقتًا أطول في النوم ، وتقضي وقتًا أطول في نوم الموجة البطيئة (العميق) ، وتكون أكثر مقاومة للاضطرابات الليلية من الذكور، أظهر استطلاع للرأي شمل 2000 بريطاني - نصف رجال ونصف نساء - أن 13 في المائة من الرجال يأخذون قيلولة يومية ولكن ستة في المائة فقط من النساء، ووجدت الدراسة التي أجراها أخصائي الأرائك والسجاد SCS ، أن ربع النساء قلن إنهن لم ينلن قيلولة في حياتهن ، مقارنة بـ 16 في المائة من الرجال، وقالت ليزا أرتيس ، مستشارة مجلس النوم: `` قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة كافية لإيقاف الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسم بالكامل وتحسين اليقظة.

كما تضيف التغيرات الهرمونية التي يسببها انقطاع الطمث تعقيدًا إضافيًا لعملية الشيخوخة لدى النساء، وقال الباحثون إن إيقاعات الساعة البيولوجية تتأثر بالجنس - ويعاد تشكيل هذا التفاعل طوال الحياة، وقال الدكتور أندرسون: "تتقارب أنماط الكرونوت خلال منتصف العمر، حيث يصبح كلا الجنسين أكثر توجهاً نحو الصباح".

الاختلافات بين الجنسين في ساعة الجسم لها آثار على الأمراض التي تهدد الحياة والتي تتراوح من السرطان وأمراض القلب والسكري إلى الخرف، ويتحكم في الهرمونات ووظيفة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. يحدد هذا النظام المعقد أدائك البدني في أوقات مختلفة من اليوم.

تشمل الاضطرابات المزمنة إيقاعات الساعة البيولوجية البشرية وتشمل العمل بنظام المناوبة والسفر المتكرر لمسافات طويلة، وأضاف الدكتور أندرسون: `` تؤثر هذه العوامل على الصحة والعافية وقد ارتبطت بمختلف أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

أنتجت النتائج الحديثة في كل من نماذج البشر والحيوانات أدلة دامغة تشير إلى اختلافات جنسية كبيرة، يبدو أن الإناث أكثر مرونة تجاه اضطراب ساعة الجسم ، مثل الاضطرابات الناتجة عن العمل بنظام الورديات أو التغيرات المتكررة في المنطقة الزمنية.

كما أن لديهم عمومًا قمم نشاط أعلى في وقت مبكر من اليوم مقارنة بالذكور ، وهو ما يشبه أنماط الساعة البيولوجية للأطفال.

وأضافوا أن هناك حاجة لدراسات تتبع عمال النوبات الليلية ، مثل مضيفات الجو والمضيفات ، على مدى سنوات لمعالجة النظرية أن النساء أكثر ملاءمة للعمل بنظام المناوبة والسفر لمسافات طويلة.