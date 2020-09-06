دراسة تكشف وجود تأثيرات مؤقتة للجاذبية أثناء السفر على أدمغة رواد الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن هناك تأثيرات مؤقتة للجاذبية الدقيقة أثناء السفر في الفضاء طويل المدى على أدمغة رواد الفضاء، حيث حلل العلماء أدمغة 11 رائد فضاء من الذكور الذين أمضوا ما معدله ستة أشهر في الفضاء .

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، يجد الخبراء أي دليل على أن قضاء فترات طويلة في ظروف الجاذبية الضعيفة أدى إلى تنكس عصبي أو فقدان أنسجة المخ، تم عكس أي تغييرات لاحظها الباحثون بعد فترة وجيزة من عودة رواد الفضاء إلى الأرض عندما تم فحص أدمغتهم مرة أخرى في غضون سبعة أشهر.



ادمغة

ووجدوا أن التعافي في الجزء العلوي من الدماغ كان أكثر وضوحًا منه في الجزء السفلي من الدماغ، فيما لم يجد تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة 11 من رواد الفضاء الذكور الذين أمضوا ما متوسطه ستة أشهر في الفضاء أي دليل على أن هذا الوقت الطويل في الجاذبية الدقيقة أدى إلى تنكس عصبي.

وأفادت دراسات سابقة عن الآثار الضارة طويلة المدى للسفر إلى الفضاء على الجسم ، لكن هذا البحث الجديد يشير إلى أن أي تأثيرات مؤقتة فقط، هذه أخبار جيدة لرواد فضاء ناسا ، الذين يواجهون فترات أطول وأطول في الفضاء استعدادًا لبعثات إلى المريخ في 2030 ، على الرغم من أنهم سيستغرقون تسعة أشهر على الأقل للوصول إلى هناك.



دماغ

وقال مؤلف الدراسة ستيفن جيلينجز من جامعة أنتويرب في بلجيكا: "إن رحلات الفضاء لا تترك جسم الإنسان غير متأثر، يدخل الطاقم في بيئة من الجاذبية الدقيقة وزيادة الإشعاع والعزلة الاجتماعية.

"البعثات الطويلة تسبب تغيرات فسيولوجية واسعة النطاق ، على الرغم من أن تأثيرها على بنية الدماغ لا يزال غير مفهوم".

مكنت تقنيات التصوير العصبي ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ، الذي يستخدم المجالات المغناطيسية وموجات الراديو لمسح أجزاء من الجسم ، العلماء مؤخرًا من الكشف عن التغيرات في بنية الدماغ ووظيفته بعد رحلة الفضاء ، ولكن هناك القليل من البيانات حول الآثار طويلة المدى.

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في حين أن بعض الدراسات السابقة قامت بقياس تغيرات الأنسجة المرئية للعين المجردة ، إلا أنها لم تتمكن أيضًا من تقييم التغييرات الأساسية في البنية الدقيقة للأنسجة.

لدراسة تأثيرات السفر إلى الفضاء بمزيد من التفصيل ، حدد جيلينجز وزملاؤه جزء المادة الرمادية والمادة البيضاء والسائل النخاعي لكل فوكسل - نقطة واحدة في الفضاء ثلاثي الأبعاد، توجد المادة الرمادية في الغالب على الطبقة الخارجية من الدماغ ، أو القشرة ، وتعمل على معالجة المعلومات ، بينما تعمل المادة البيضاء ، وهي الأنسجة الباهتة باتجاه المركز ، على تسريع الإشارات بين الخلايا.

يعمل السائل الدماغي النخاعي على تسكين الدماغ والحبل الشوكي من الإصابة والمواد المغذية حول الدماغ، واستخدم الفريق التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم أدمغة رواد الفضاء من روسكوزموس ، برنامج الفضاء الروسي ، قبل وبعد حوالي تسعة أيام من المهمات الفضائية الطويلة في محطة الفضاء الدولية (ISS) ، بمتوسط ​​171 يومًا (ما يقرب من ستة أشهر).

أجرى الباحثون عمليات مسح إضافية على ثمانية من رواد الفضاء بعد حوالي سبعة أشهر من عودتهم كمتابعة، اكتشف الفريق زيادات في كمية المادة الرمادية في المخ وانخفاض في المادة الرمادية في البطينين والشق السيلفياني ، الذي يقسم الفص الجبهي والفص الجداري عن الفص الصدغي.

الأهم من ذلك كله ، كانت هذه تغييرات في توزيع الأنسجة بسبب التحولات في السائل النخاعي ، ولكن ليس انخفاض في الكمية الصافية للمادة الرمادية، يقول الفريق إن الدماغ يعيد تنظيم نفسه أثناء الرحلات الفضائية الطويلة على نطاق واسع وكبير ، وذلك بفضل التحولات في السائل النخاعي.

تدعم التحولات في السائل الدماغي النخاعي الملاحظات السابقة التي تفيد بأن الجاذبية الدقيقة تجعل الدماغ يتجه نحو الأعلى داخل الجمجمة، في غضون ذلك ، ارتبط الانخفاض الأكبر في حدة رؤية رواد الفضاء بعد رحلات الفضاء وهو أحد الأعراض الناجمة عن حالة تسمى متلازمة الأعصاب البصرية المرتبطة برحلات الفضاء (SANS) - بتوسعات أكبر في بطينات الدماغ.

ومع ذلك ، فإن هذه النتيجة تتعارض مع نتائج دراسة سابقة ، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الصلة بين SANS والتغيرات المرتبطة بالدماغ، ولأسباب لوجستية ، لا يمكن فحص المشاركين إلا بعد تسعة أيام من عودتهم من السفر إلى الفضاء.

قال جيلينجز: "يمكن أن تكشف جلسات المسح السابقة عن تأثيرات أكثر انتشارًا ووضوحًا لرحلات الفضاء على الدماغ، نُشرت الدراسة ، التي تتبع الكثير من الأبحاث حول الآثار الضارة للجاذبية الدقيقة على الدماغ ، في مجلة Science Advances .