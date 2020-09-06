شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات ساعة أبل الجديدة Apple Watch Series 6 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت شركة أبل على سلسلة من براءات الاختراع الجديدة القابلة للارتداء، والتي تتعلق بمميزات ساعة أبل الجديدة Apple Watch Series 6، والمتوقع إطلاقها في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل.

وتم رصد براءات الاختراع هذه من قِبَل شركة Patently Apple التي تراقب باستمرار. وفقًا لمجلة فوربس، تم نشر 66 براءة اختراع جديدة لشركة أبل في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وهناك عدد قليل من المميزات المستقبلية المحتملة المهمة لاستخراجها. وتمثل Touch ID التي تعني التعرف على بصمات الإصبع، وهي من أهم المميزات التي قد تؤثر على استخدام ساعة أبل.

وتوفر الشاشة أيضًا سطح إدخال لواحد أو أكثر من أجهزة الإدخال على سبيل المثال، جهاز استشعار باللمس أو جهاز استشعار بصمات الأصابع، والذي يوجد في إحدى وثائق براءة الاختراع. ووفقًا لـ«فوربس»، تم نشر هذه الميزة في مايو 2020، بواسطة The Verifier.

ويبدو أن ماسح بصمات الأصابع الموجود على الشاشة هو الاختيار الواضح للتكنولوجيا لهذا النوع من تسجيل الدخول، كما هو مستخدم في العديد من هواتف Android. وهو منطقي أكثر من استخدام تقنية التعرف على الوجه المتقدمة لسلسلة iPhone 11، التي لا تحتاج فقط إلى كاميرا ولكن إلى جهاز عرض يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتستخدم أبل حاليًا بعض تقنيات مسح بصمات الأصابع باستخدام مستشعر Touch ID الكلاسيكي هاتف في iPhone SE. ولكن مرة أخرى لن يكون هناك مجال لهذا في ساعة أبل المدمجة. ويدخل هذا بدقة في التزام «أبل» الذي روجت له منذ فترة طويلة بالخصوصية والأمان.

وسيزداد ذلك أهمية فقط مع تعمق شركة أبل في أدوار الرعاية الصحية المحتملة للأجهزة القابلة للارتداء. وتتعلق براءات اختراع «أبل» الجديدة الأخرى لساعة أبل في معرفة المعصم الذي ترتديه الساعة وموقعه على معصمك.

وقد يكون التطبيق الموجود في الساعة لهذه التقنية لإيماءات الاختصارات البسيطة، ولكن مع التحسين الإضافي لعقل الساعة الذي سيعرف بشكل أوضح بكثير مكانه. ويصبح من المثير للاهتمام أكثر من الناحية الفنية التفكير في كيفية تحسين أجهزة الاستشعار البيومترية.

الحركة هي عدو مستشعر معدل ضربات القلب البصري PPG الحالي من ساعة أبل، وتستخدم مثل هذه الأجهزة القابلة للارتداء خوارزميات للتعويض عن الأخطاء التي تحدثها مثل هذه الحركة.

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وتسلط مستشعرات المعصم PPG الضوء على بشرتك، وتستخدم كمية الضوء المنعكس- التي تم جمعها بواسطة جهاز استشعار- لمراقبة تدفق الدم. إن المعرفة الأفضل بمكان الساعة بالضبط على معصمك ستسمح للساعة بالاقتراب من دقة مستشعر حزام الصدر. ويمكن أيضًا استخدام هذه التقنية لتحسين قراءات تشبع الأكسجين في الدم. وتم العثور على إشارات إلى تشبع الدم بالأكسجين في وقت سابق في كود iOS 14، وهو مؤشر أفضل بكثير للميزات المستقبلية من براءات الاختراع المشار إليها.

ويقدم العديد من المنافسين بالفعل قراءات تقريبية للأكسجين في الدم، بما في ذلك Garmin Fenix 6 Pro. وتعمل الميزات الصحية الجديدة وطرق تحسين دقتها جميعها على إنشاء صورة لساعة أبل، ويمكن استخدامها كمراقب للصحة اليومية. يقول المحلل جون بروسر إن ساعتي أبل وiPad سيتم إطلاقهما في الأسبوع الذي يبدأ في 7 سبتمبر الجاري.