شكرا لقرائتكم خبر عن قلة التهوية فى المدارس تزيد من خطر انتشار كورونا عبر الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث أن جودة الهواء وقلة التهوية هي مشكلة رئيسية في عشرات الآلاف من المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومع إعادة فتح المدارس، يشعر المعلمون وأولياء الأمور بالقلق من أن ضعف التهوية سيعرض الطلاب لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي فإن 41٪ من المقاطعات على مستوى أمريكا، أو 36 ألف مدرسة، بحاجة إلى ترقيات كبيرة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بهم.

وقبل الوباء، كانت جودة الهواء الرديئة في المدارس مشكلة لأنها أعاقت تعلم الأطفال وخفضت درجاتهم في الاختبار ولكن الآن ، أصبحت أنظمة تكييف الهواء المعيبة أكثر قلقًا لأنها يمكن أن تسهل انتشار الفيروس التاجي.

الرابط بين انتقال الفيروس التاجي وأنظمة التكييف

ينتشر الفيروس التاجي بشكل شائع عبر الرذاذ التنفسي المنبعث عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتكلم أو يتنفس بشدة لكن تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أيضًا أن ينتقل عبر الهواء ، مما يعني أن الفيروس ينتقل عبر الهباء الجوي: جزيئات أو قطرات صغيرة يمكن أن تتدلى في الهواء ، وربما لساعات في المرة الواحدة.

في كلتا الحالتين، حدثت معظم حالات انتقال الفيروس التاجي الموثق في أماكن داخلية ضيقة وسيئة التهوية؛ اقترحت إحدى الدراسات أن احتمال انتشار فيروس كورونا في الأماكن المغلقة يزيد بنحو 20 مرة عن الخارج.

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وأظهرت الدراسات أيضًا أن أنظمة التكييف السيئة يمكن أن تنشر فيروس كورونا حولها، مما يؤدي إلى تفشي المرض.

وفي إحدى دراسات الحالة، أصاب شخص واحد تسعة أشخاص آخرين في مطعم في قوانجتشو فى الصين

ووجد علماء الأوبئة أن تدفق الهواء القوي في تكييف الهواء بالمطعم - ونقص الترشيح والتهوية الفعالين - من المحتمل أن يحمل القطرات من طاولة إلى عدة أخرى.

وقال جيفري سيجل ، أستاذ الهندسة المدنية في جامعة تورنتو ، لموقع بيزنس إنسايدر: "يأتي الخطر الأكبر من البيئات المزدحمة سيئة التهوية حيث يقضي الناس الكثير من الوقت. لسوء الحظ ، يصف هذا النوع تمامًا الكثير من المدارس".

وللتأكد من أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يزيل جزيئات فيروس كورونا من الهواء - في المدرسة أو في أي مكان آخر - فإنه يحتاج إلى تهوية وترشيح كافيين، وليس مجرد دوران الهواء.