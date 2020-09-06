شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أفضل وصفة منزلية لعلاج «السعال» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، فوائد الليمون والعسل لتخفيف السعال.
وأبان الذيابي، في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، طريقة تحضير الليمون والعسل قائلاً: “اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي وأضف 1-2 ملاعق صغيرة من العسل، ثم تناولها”.
وأشار إلى أن تأثير هذه الوصفة الطبية مماثل لأدوية السعال.
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