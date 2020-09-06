كورونا حول العالم.. روما تتظاهر ضد الكمامة واللقاح وألمانيا تغيث الهند

سجل فيروس كورونا المستجد، حتى صباح الأحد، أكثر من 27 مليون إصابة حول العالم، وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 27 مليونا و66 ألفا و533 إصابة بالفيروس المستجد.





وبلغ عدد الوفيات 883 ألفا و744 وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 19 مليونا و170 ألفا و146 حالة شفاء من الوباء العالمي.

مساعدات ألمانية إلى الهند

قال وزير المعونة التنموية الألماني "جيرد مولر" في تصريحات نشرت في صحف مجموعة فونكه الإعلامية، الأحد، إن ألمانيا ترسل 330 ألف مجموعة اختبار فيروس كورونا و600 ألف مجموعة من معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الهند لمساعدة البلاد على مواجهة الجائحة.





بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تقدم قروضا قصيرة الأجل بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار)، للغذاء وتقديم المساعدة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الهند بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال "مولر": "هذا أحد أكبر دعم لإجراءات [فيروس كورونا] في جميع أنحاء العالم".

وينتشر فيروس كورونا في الهند بشكل أسرع من أي مكان في العالم، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى ما يزيد عن 4 ملايين حالة، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم السبت.





مظاهرات في روما ضد اللقاح والكمامة

وتظاهر ألف شخص في وسط روما احتجاجا على إلزام الأطفال في سن المدرسة وضع الكمامة وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها "لا للتلقيح الإلزامي ونعم لحرية الخيارات"، و"لا كمامات في المدارس أو تباعد اجتماعي"، و "الحرية الفردية مقدسة"، و"عاشت الحرية".

وردا على سؤال في وقت سابق اليوم حول هذه التظاهرة، أجاب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي معددا حصيلة كوفيد-19 في إيطاليا "أكثر من 274 ألف إصابة و35 ألف وفاة. نقطة على السطر".





10 إصابات جديدة في الصين

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من سبتمبر/أيلول، وهو نفس عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 21 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

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وارتفع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 17 حالة مقابل ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85122 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.





682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي في البرازيل وفقا لبيانات الوزارة إلى 4.1 مليون إصابة و126203 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.





6319 إصابة في المكسيك

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و475 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في ألمانيا

وسجلت ألمانيا 988 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 249985.

وأوضح المعهد تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9325.





أكثر من 90 ألف إصابة جديدة في الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 90 ألفا و632 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بالفيروس في الهند 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة.

وتقترب الهند من أن تكون صاحبة المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفصلها عن البرازيل التي تأتي في المركز الثاني حاليا 9000 حالة .

ونقلت شبكة إن دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1065 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 70 ألفا و626 حالة.



