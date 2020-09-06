شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لكبار السن حماية أنفسهم من الأنفلونزا ونزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنفلونزا هي فيروس موسمي يسبب أعراضًا خفيفة إلى شديدة يتعافى منه بعض الأشخاص في غضون أسبوع تقريبًا ، بينما قد يتعرض البعض الآخر لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة تهدد الحياة، يزداد خطر حدوث مضاعفات إذا كان العمر يزيد عن 65 عامًا، وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE يميل كبار السن إلى ضعف جهاز المناعة ، وهو ما يحدث بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر وعندما يكون نظام المناعة لدى الشخص غير قوي ، يصبح من الصعب على الجسم محاربة الفيروس.

عندما تتفاقم عدوى الإنفلونزا ، يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي وتؤدي إلى دخول المستشفى ، وأحيانًا الموت.

ما هي اعراض الانفلونزا؟

يمكن أن تحدث أعراض الأنفلونزا بسرعة ، حيث تظهر الأعراض على بعض الأشخاص من يوم إلى أربعة أيام بعد التعرض للفيروس، ويجب التمييز بين أعراض الإنفلونزا وأعراض نزلات البرد يمكن أن تكون أعراض الأنفلونزا والبرد متشابهة ، لكن أعراض البرد عادة ما تكون أكثر اعتدالًا بالإضافة إلى ذلك ، تظهر أعراض البرد تدريجيًا.

الأمر مختلف مع الأنفلونزا ليس فقط ظهور الأعراض مفاجئًا ، ولكن الإنفلونزا تسبب أيضًا أعراضًا قد لا تحدث مع نزلات البرد.

تشمل أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد:

سيلان الأنف، احتقان، التهاب الحلق، سعال

وعند الإصابة بالأنفلونزا فقد تشمل الأعراض الإضافية حمى، آلام الجسم، قشعريرة، إعياء، ضعف، عدم الراحة في الصدر، صداع الراس

ما هي مضاعفات الانفلونزا؟

مضاعفات الإنفلونزا ليست شائعة لدى الشباب وذوي الجهاز المناعي السليم ولكن ما يصل إلى حوالي 85 % للوفيات المرتبطة بالأنفلونزا الموسمية تحدث في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، بالإضافة إلى ذلك ، يحدث ما يصل إلى حوالي 70 %من حالات الاستشفاء المرتبطة بالإنفلونزا في نفس الفئة العمرية.

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لا تكون بعض المضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا شديدة وقد تشمل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن يمكن أن تشمل المضاعفات الأكثر خطورة التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي اللذين يصيبان الرئتين، يحدث التهاب الشعب الهوائية عندما يتطور الالتهاب في بطانة القصبات هذه هي الأنابيب التي تحمل الهواء إلى الرئتين ، ويمكن أن يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى الالتهاب الرئوي ، وهو عدوى تسبب التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي آلامًا في الصدر وضيقًا في التنفس وسعالًا حادًا.

عند كبار السن ، يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي أيضًا في انخفاض درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي ، والارتباك ، والغثيان والقيء.

ويعد الالتهاب الرئوي من المضاعفات الخطيرة إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتسبب فشل الأعضاء يمكن أن تؤدي عدوى الرئة هذه إلى تراكم السوائل في الرئتين أو خراج الرئة.

وتشمل المضاعفات الأخرى التي قد تحدث مع الأنفلونزا التهاب القلب والدماغ والعضلات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فشل العديد من الأعضاء خاصة اذا كان المريض يعانى من الربو أو أمراض القلب ، يمكن لفيروس الأنفلونزا أن يؤدي إلى تفاقم هذه الحالات المزمنة.