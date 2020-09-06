شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن الشلل الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل الرباعي من المشاكل الصحية التى تؤثر على جميع الأطراف الأربعة ، بالإضافة إلى الجذع حيث يعاني معظم المصابين بالشلل الرباعي من شلل كبير أسفل الرقبة ، والعديد منهم غير قادرين تمامًا على الحركة، هذا الشكل من الشلل هو حتما نتاج تلف مرتفع في النخاع الشوكي ، عادة في العمود الفقري العنقي، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الشلل الرباعى وفقا لما ذكره موقع spinalcord وهو:

س: ما هو الشلل الرباعي؟

ج:قد تعتقد أن الشلل التام في الذراعين والساقين يتطلب تلفًا في الأطراف ، ولكن معظم المصابين بالشلل الرباعي لديهم أرجل وذراعان سليمتان تمامًا، بدلاً من ذلك ، تبدأ المشكلة في الدماغ أو النخاع الشوكي ، وأحيانًا في كليهما. و الحبل الشوكي متهم بإرسال إشارات من وإلى الدماغ، في حين أن عمليات الدماغ وتفسر هذه الإشارات.

وبالتالي فإن إصابة الحبل الشوكي تمنع الدماغ من إرسال واستقبال هذه الإشارات ، بينما تقوض إصابة الدماغ قدرة الدماغ على معالجتها.

س:ما الذي يسبب الشلل الرباعي؟

ج:" الحوادث- إصابات النخاع الشوكي"، يمكن أن تؤدي أي إصابة عالية في النخاع الشوكي أو تؤثر على مناطق متعددة في الدماغ إلى الإصابة بالشلل في جميع الأطراف الأربعة، تمثل إصابات الحبل الشوكي غالبية حالات الشلل الرباعي مع الأسباب الرئيسية لإصابات الحبل الشوكي.

س:هل هناك علاجات لمرض الشلل الرباعي؟

ج:على الرغم من أن بعض المصابين بالشلل الرباعي يعانون من تحسن كبير في الأعراض ، وحتى الشفاء التام ، إلا أن الشلل الرباعي لا يمكن علاجه بالعلاج ، وهذا يعني أنه لا يوجد إجراء جراحي أو دواء أو شكل من أشكال العلاج يمكن أن يضمن عودة الأداء الوظيفي ، وقليل من المصابين بالشلل الرباعي سيستعيدون وظائفهم بالكامل بدلاً من ذلك ، تشمل أهداف العلاج تحسين التشخيص على المدى الطويل ، وتقليل التهديدات المباشرة لحياتك وصحتك ، وتعليم عقلك وحبلك الشوكي كيفية التعامل مع الإصابة. تتضمن بعض خيارات العلاج ما يلي:

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1:جراحات الدماغ والحبل الشوكي لمعالجة العوائق وتقليل النزيف والتحكم في التورم.

2:الأدوية لتقليل خطر الإصابة ؛ يمكنك أيضًا تناول أدوية أخرى ، مثل مسيلات الدم أو أدوية ضغط الدم.

3:التثقيف حول الشلل الرباعي ، بالإضافة إلى التدريب على حقوقك بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة والقوانين الأخرى ذات الصلة، تقدم بعض مرافق العلاج أيضًا تدريبات على المهارات المهنية.

4:علاج النطق واللغة لمساعدتك في الحفاظ على قدرتك على التحدث أو استعادةها.

5:العلاج الطبيعي لمساعدتك على استعادة الأداء.

6:ممارسة العلاج للحفاظ على جسمك في صحة مثالية.

7:العلاج النفسي لمساعدتك على التعامل مع الآثار الاجتماعية والنفسية للشلل الرباعي، قد يوصي طبيبك أيضًا بأدوية مثل مضادات الاكتئاب.