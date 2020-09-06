كورونا حول العالم.. اللقاح حاضر بانتخابات أمريكا ومظاهرات ضد الإجراءات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 883 ألف شخص في العالم منذ ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وفقا للمصادر الرسميّة.



وسُجّلت رسميّاً أكثر من27 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم أكثر من 18 مليون شخص على الأقل حتى الآن.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وما بين مظاهرات مضادة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ودخوله معترك السياسة في بعض الدول لازال الفيروس يصيب الآلاف ويحصد أرواح العشرات وحتى المئات يوميا.

الآلاف يتظاهرون في زغرب

واحتجاجاً على الإجراءات التي فرضتها السلطات الكرواتية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، والتي يقول المتظاهرون إنّها تنتهك حرّياتهم وحقوقهم الإنسانيّة، تظاهر آلاف، السبت، في العاصمة زغرب.

وكُتب المتظاهرون الذين توافدوا من كلّ أنحاء البلاد على اللافتات: "كوفيد كذبة، لسنا جميعاً مصابين بغباء كوفيد"، و"انزعوا الكمامة، وأطفئوا التلفزيون، عيشوا حياتكم بطولها وعرضها".

وأطلق المنظّمون على التجمّع اسم "مهرجان الحرية"، معتبرين أنّ إجراءات الحكومة "تُقيّد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" بلا "أساس طبّي أو قانوني"، وتفرض "تباعداً نفسيّاً وحرماناً من التواصل النفسي".





وردّ وزير الصحّة فيلي بيروس عبر "فيسبوك"، قائلاً: إنّه لا يمكنه الموافقة على "نهج غير علميّ تجاه كوفيد-19".

وأضاف "كلّ القيود الموقّتة هدفها واحد فقط "حماية صحّة المواطنين الكرواتيّين وحياتهم، وقد نجحنا في ذلك".

وسجّلت كرواتيا البالغ سكّانها 4.2 مليون نسمة، عضو الاتّحاد الأوروبي، نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 197 وفاة، حتى الآن.

6.22 مليون مصاب بأمريكا

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% مقارنة بالتوقيت ذاته، الجمعة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 6.22 مليون شخص، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي.





وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 732435 حالة، بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بنفس التوقيت من، الجمعة.

أما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، عند 140 حالة وفاة.

شهادات الوفاة تنفد بالمكسيك

وفي المكسيك نفدت شهادات الوفاة في عدة ولايات وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و475 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

لقاح كورونا يدخل معركة انتخابات أمريكا



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وفي إطار معركة الانتخابات الأمريكية، أكدت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنها لن تصدق حديث الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأي لقاح محتمل لفيروس كورونا.

وفي مقتطف من مقابلة لها مع قناة (سي.إن.إن)، السبت، قالت هاريس إن ترامب دأب على انتقاد آراء الخبراء فيما يتعلق بجائحة كورونا وإنها قلقة من أن هذا قد يحدث مجددا في حالة وجود لقاح محتمل.

وقالت هاريس: "لن أثق في دونالد ترامب"، مضيفة: "لن أقتنع بكفاءة أي لقاح إلا إذا شهد له شخص آخر موثوق به".

وكان ترامب ألمح إلى إمكانية التوصل إلى لقاح قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولفتت هاريس إلى أن "ترامب قد يغتنم أي لقاح لتحسين صورته بغض النظر عما خضع له هذا اللقاح من تجارب".

وأضافت: "إنه يتطلع إلى انتخابات ستجرى خلال أقل من 60 يوما ويغتنم ما يقدر عليه للظهور في صورة الزعيم في هذا الصدد وهو ما يخالف الحقيقة".

وردا على تصريحات هاريس، قال البيت الأبيض، في بيان مكتوب، إن "تصريحات هاريس بشأن تأثير السياسة على طريقة الموافقة على لقاح لمرض كوفيد-19 ليست فقط زائفة بل إنها تمثل خطرا على الأمريكيين".





وكانت شركات الأدوية الأمريكية التي تعمل على تطوير لقاح لكوفيد-19 تعهدت بألا تسعى للحصول على موافقة حكومية على اللقاح المرتقب قبل أن تتأكد من سلامته وفاعليتة.

ولم ترد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهيئة الأغذية والعقاقير على الفور على طلبات للتعليق.

30 ألف إصابة بالبرازيل خلال 24 ساعة

وفي البرازيل، قالت وزراة الصحة إنها سجلت 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي في البرازيل وفقا لبيانات الوزارة إلى 4.1 مليون إصابة و126203 وفاة.





وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

فيكتوريا الأسترالية.. 5 وفيات و63 إصابة

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا، الأحد، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع أنحاء البلاد إلى 753.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.





يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في آب/أغسطس الماضي، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري.

167 إصابة بكوريا الجنوبية

وفي سيؤول أعلنت السلطات الصحية، الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد إلى 21 الفا و177 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت بخروج 137 مريضاً آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 ألفا و146 حالة.