شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» السعودية تزيح «أبل» وتصبح الأعلى قيمة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
عانت أسهم «أبل» على مدار ثلاثة ايام، ووفقا للعربية خسرت 15% من قيمتها السوقية متأثرة بتراجع القيمة السوقية الأمريكية، حيث خسر سهم التكنولوجيا في مؤشر ناسداك 5%، ووصل سعر سهم "أبل" إلى 113.75 دولار للسهم الواحد، حيث خسر 6.05% من قيمته.
واستمر الهبوط على كل الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك وبشكل خاص على قطاع التكنولوجيا مع تراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3%.
ومع هذا التراجع أصبحت قيمة "أبل" السوقية 1.942 تريليون دولار، بعد أن كانت متخطية الـ2 تريليون دولار الشهر الماضى والأعلى قيمة فى العالم، وهو ما جعل شركة "أرامكو: السعودية تستعيد مركزها السابق كأعلى الشركات قيمة بـ2.11 تريليون دولار والأعلى قيمة سوقية فى العالم حاليا.
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الوضع في مصر
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اصابات
99,712
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تعافي
77,208
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وفيات
5,511
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