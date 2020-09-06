شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» السعودية تزيح «أبل» وتصبح الأعلى قيمة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

عانت أسهم «أبل» على مدار ثلاثة ايام، ووفقا للعربية خسرت 15% من قيمتها السوقية متأثرة بتراجع القيمة السوقية الأمريكية، حيث خسر سهم التكنولوجيا في مؤشر ناسداك 5%، ووصل سعر سهم "أبل" إلى 113.75 دولار للسهم الواحد، حيث خسر 6.05% من قيمته.

واستمر الهبوط على كل الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك وبشكل خاص على قطاع التكنولوجيا مع تراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3%.

ومع هذا التراجع أصبحت قيمة "أبل" السوقية 1.942 تريليون دولار، بعد أن كانت متخطية الـ2 تريليون دولار الشهر الماضى والأعلى قيمة فى العالم، وهو ما جعل شركة "أرامكو: السعودية تستعيد مركزها السابق كأعلى الشركات قيمة بـ2.11 تريليون دولار والأعلى قيمة سوقية فى العالم حاليا.