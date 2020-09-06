شكرا لقرائتكم خبر عن 44 % من العاملين بالمستشفيات الأمريكية المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت دراسة جديدة أجريت على 13 مركزًا طبيًا في الولايات المتحدة أن 6 ٪ من الموظفين أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، وأن ما يقرب من نصفهم (44 ٪) ليس لديهم أي فكرة عن إصابتهم بـCoV-2، ففي الدراسة التى نشرها موقع (HealthDay)، تم إجراء اختبار الأجسام المضادة في الدم لأكثر من 3200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في المستشفى بين أوائل أبريل ومنتصف يونيو، ووجد الباحثون أن 1 من كل 16 من الاختبارات جاءت إيجابية ، وأن 29٪ من تلك النتائج الإيجابية ظهرت لدى الأشخاص الذين قالوا إنهم لم تظهر عليهم أعراض تشير إلى الإصابة بـ COVID-19.

وتباينت معدلات الإصابة بين الموظفين بشكل كبير بين المستشفيات ، حيث تراوحت بين 0.8٪ فقط في أحد المراكز إلى أكثر من 31٪ في مركز آخر، ووفقًا لمؤلف الدراسة ، ومن المحتمل أن يعكس ذلك مستوى انتشار الفيروس التاجي في المدينة التي يخدمها كل مستشفى.

ومع ذلك ، كان هناك شيء واحد واضح، وهو أن استخدام الأقنعة والعباءات والقفازات وغيرها من معدات الحماية من قبل الموظفين أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة، وعندما واجهت المستشفيات نقصًا في معدات الحماية الشخصية (PPE) ، ارتفعت إصابات COVID-19.

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وأوضح الدكتور روبرت جلاتر ، الذي يعمل في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك: "أن الحصول على إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية أمر حيوي من أجل التخفيف من المخاطر المتزايدة التي يواجهها جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية".

وقال "هذا يمثل أحد التحديات الرئيسية المستمرة التي تواجه المستشفيات والمراكز الطبية مع استمرار الوباء".

ونُشرت الدراسة في التقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات " Morbidity and Mortality Weekly Report" ، وهي مجلة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.