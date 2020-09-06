شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل علاج منزلى لمشاكل صحة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعسل أهمية كبيرة منذ العصور القديمة تم استخدامه كأحد مكونات سوائل التحنيط من قبل المصريين كما يعتبر العسل مكونًا موثوقًا به ومستخدم على نطاق واسع لعدة أغراض مثل العناية بالبشرة والصحة والطبخ، على الرغم من أن العسل علاج طبيعي إلا أنه يمكن أن يسبب أيضًا الحساسية لدى بعض الأشخاص ، لذلك يُنصح بتوخي الحذر عند استخدامه.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS العسل هو بالفعل الرحيق الذهبي السحري عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك وهذا هو نفس سبب استخدام العسل على نطاق واسع كعنصر أساسي في منتجات التجميل.

طرق استخدام العسل كعلاج منزلي طبيعي لمشاكل البشرة

يرطب البشرة: يحتوي العسل على إنزيمات تمكنه من امتصاصه بسهولة في الجلد ، وبالتالي ترطيب البشرة بعمق. يمكنك تحضير قناع العسل لنفسك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من العسل على وجهك النظيف والجاف، اشطفيه بعد 15-20 دقيقة بالماء البارد.

يقلل البثور وحب الشباب: للعسل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في التعامل مع حب الشباب والبثور عن طريق إزالة الدهون الزائدة من الجلد كما أنه يساعد في التخلص من انسداد المسام والانسداد، يمكن التخلص من حب الشباب والبثور عن طريق وضع العسل الخام على المناطق المعرضة لحب الشباب والبثور ، وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم شطفه بماء الصنبور.

يخفف الندبات: للعسل خصائص مطهرة يمكن أن يساعد على تفتيح الندبات والتخلص من بعضها. يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتمكين الجلد من الشفاء بشكل أسرع، لتحضير قناع العسل لتفتيح الندبات ، اخلطي ملعقة صغيرة من العسل الخام مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ضعه على المنطقة المصابة وقم بالتدليك بحركة دائرية بأطراف أصابعك لمدة دقيقتين على الأقل خذ منشفة ساخنة واتركها فوق المنطقة حتى تبرد وكرر بانتظام.

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يرطب البشرة: من المعروف أن العسل مرطب طبيعي ، فهو يساعد في ترطيب البشرة من الداخل وإضفاء توهج طبيعي على البشرة كما أن لديها قدرات تقليل التجاعيد.

يقشر الجلد: العسل مقشر رائع لأنه يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف. على عكس المقشرات الأخرى ، فهي ليست قاسية على الجلد ولا تتركها حمراء ومتهيجة يمكنك تحضير مقشر العسل عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وفركها برفق على وجهك الرطب بحركة دائرية يشطف جيدا بالماء البارد.