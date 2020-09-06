شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة لمرضى السكري.. أضف هذه الأطعمة النباتية الخمسة إلى غذائك لدعم مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تقوية جهاز المناعة لديهم وكذلك الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق صحي، فيما يلي بعض الأطعمة المغذية التي يمكن أن تدعم وظائف المناعة لديهم مع الحفاظ على مرض السكري تحت السيطرة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

الأطعمة الصديقة لمرض السكري والتي تعزز جهاز المناعة

الحمص: الفول والبقوليات ، بما في ذلك الحمص ، مصدر كبير للبروتين والألياف، يحتوي الحمص المتواضع أيضًا على الزنك المعزز للمناعة وكميات معتدلة من العديد من الفيتامينات والمعادن التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في الحمص في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على الشهية تحت السيطرة، قد تساعد زيادة تناول الألياف في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام. أيضًا ، يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بتحسين فقدان الوزن وتحسين حساسية الأنسولين ، مما قد يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم.

الجزر: الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو مصدر رئيسي لفيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة عينيك. يحتوي الجزر أيضًا على مادة اللوتين ، والتي يمكن أن تساعد في منع تلف العين. يمكن أن تساعد الخضروات الجذرية في تعزيز نظام المناعة لديك بسبب محتوى فيتامين سي فيها. يساعد تناول الجزر أيضًا في تخفيف الإمساك بسبب محتواه العالي من الألياف، علاوة على ذلك، يحتوي الجزر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان ولكنها منخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يجعلها غذاء رائعًا لمرضى السكر.

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الفلفل الحلو: الفلفل الحلو منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية ، وخاصة فيتامين C ، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة والقضاء على الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف خلايا الجسم. فيتامين ج ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ، يرتبط أيضًا بتحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. الفلفل الحلو من الخضروات غير النشوية ، مما يعني أن لها تأثير ضئيل على مستويات السكر، يحتوي الفلفل الحلو على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ك 1 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكابسانثين والفيولاكسانثين واللوتين والكيرسيتين واللوتولين.

البروكلي: تعد الخضروات الورقية الصليبية مثل البروكلي واللفت والكرنب قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي قد تحمي من أمراض معينة، بما في ذلك السرطان، تعتبر الخضروات مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يدعم الاستجابة المناعية الصحية، قد تؤدي الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي إلى خفض نسبة السكر في الدم وتحسين الصحة بعدة طرق.

المكسرات: المكسرات من بين أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب. إنها لذيذة وسهلة الغرس في نظامك الغذائي، تحتوي المكسرات على الألياف وقليلة الكربوهيدرات القابلة للهضم، أظهرت دراسات مختلفة أن تناول المكسرات بانتظام قد يقلل الالتهاب ويخفض مستويات السكر في الدم، المكسرات مليئة بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، على سبيل المثال، يساعد النحاس وفيتامين B6 الموجودين في الجوز على تعزيز المناعة ودعم صحة الأعصاب.