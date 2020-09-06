مصر.. تطور جديد بشأن ابنة نهى العمروسي في قضية فتاة فيرمونت

الأحد 6 سبتمبر 2020

أصدر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف جريمة ”فيرمونت“ المعروفة إعلاميًا بقضية ”فتاة فيرمونت“ قرارًا جديدًا بشأن ”نازلي“، ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، المتورطة في القضية مؤخرًا.



وقضى القرار بنقل ”نازلي مصطفى كريم“ إلى عنبر ”الآداب“ داخل سجن النساء في ”القناطر“، وذلك بعد تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اعتداء عدة أشخاص على فتاة جنسيًا وتناوب اغتصابها قبل 6 أعوام في فندق ”فيرمونت نايل سيتي“.

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وكانت ابنة نهى العمروسي محبوسة في قسم شرطة القاهرة الجديدة احتياطيًا ويتم استدعاؤها عند التحقيقات، ولكنها انتقلت إلى السجن لتجاور مواطنتها الراقصة الاستعراضية سما المصري، المحبوسة بذات القسم على ذمة عدد من القضايا مؤخرًا.

وتُجري النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة منذ أيام، عقب القبض على عدد من المتهمين بجريمة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت في العاصمة القاهرة بمعرفة ومشاركة أكثر من متهم في الواقعة.