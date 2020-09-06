شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إمكانيات وشكل هواتف «آيفون 12» الجديدة من «أبل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نستعرض في هذا الموضوع بعض التقارير والإشاعات شبه المؤكدة عن شكل وإمكانيات وأحجام هواتف آيفون 12 القادمة من «أبل» خلال الأسابيع القادمة، وذلك وفقا لموقع The Verge.

1- البداية مع حواف الهاتف الذي في الغالب سوف يأتى تقريبا بنفس الحواف الاقدم للايفون وهى اقرب إلى هواتف ايفون 4 أو ايفون 5 حيث ان هذه الحواف مربعة ومختلفة عن الهواتف الاخيرة من ابل وسوف تكون مصنوعة من الاستانلس المقاوم للصدأ للانواع الاعلى تكلفة ومن الالومنيوم للانواع اقل تكلفة

2- تشير أغلب التقارير إلى أن هاتف آيفون 12 سيأتى لأول مرة في الايفون مع شبكات اتصال من نوع 5G ولكن هناك خلاف هل جميها سيكون كذلك ام ستكون للهواتف الاعلى تكلفة ايضا هل هواتف 5G ستكون من النوع الذي يدعم الاعلى سرعة أو الاقل قليلا في السرعة

3- اتفقت اغلب المصادر على ان حجم الهواتف القادمة ستأتى بالاحجام التالية :

أ- مقاس جديد سياتى بشاشة مقاس 5.4 بوصة والاقل تكلفة وسيكون هو اصغر هواتف المجموعة

ب- حجم اخر بشاشة 6.1 بوصة وايضا من الاقل النوعية الاقل تكلفة بمواصفات مماثلة لشقيقه مقاس 5.4 بوصة

ج- موديل اخر بشاشة مقاس 6.1 بوصة بمواصفات اعلى

د- طراز اخر جديد بحجم شاشة 6.7 بوصة والذي سيكون بشاشة أكبر من شاشة iPhone 11 Pro Max التي يبلغ مقاسها 6.5 بوصة ومن الممكن ان يكون الحجم اكبر من 6.7 بوصة ايضا

4- بالنسبة لنوع الشاشة فسوف تكون كسابقيها من نوع OLED ولكن من غير المؤكد هل ستكون لجميع الطرازات ام ان هناك نوع سيكون بشاشة LCD وغير واضح هل ستكون بمعدل تحديث عالى 120 هرتز لخدمة الالعاب والرسوميات ام بنفس المعدلات لنفس الهواتف السابقة

5- اما الكاميرا فهناك هواتف ستكون بكاميرتين واخرى ستكون بثلاث كاميرات مثل السابق مع بعض التحسينات وربما الطرازات الاعلى قد تأتى مع حساس أو مستشغر LIDAR والذى جاء مع ايباد برو والذى يستخدم تقنية الليزر ويجعل تجربة الواقع المعزز افضل حيث سيتمتع هاتفك بمعدل اعلى بالاحساس بمحيطك

6- العلبة التي سياتى بها الهاتف قد لايكون بها سماعات الرأس المعتادة ولكن في الغالب سيكون بها كابل من نوع Lightning to USB-C وايضا شاحن قد يكون اسرع من نوع 20 واط أو الاقل من نوع 18 واط للانواع الاعلى تكلفة وشاحن اخر من نوع 5 واط في االغالب للانواع الاقل تكلفة

Advertisements

7- المعالج في الغالب سيكون بنفس التسلسل السابق لابل وباسم A14 ربما يحمل اسم Bionic كما في السابق وربما لا إلا انه سوف يكون في الغالب مدعما بتسريع تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعى

8- نظام التشغيل سيكون iOS 14 على جميع الهواتف

9- التخزين والرامات وفقا لبعض المصادر سيأتى بمساحة 64 جيجا للهواتف الاقل تكلفة اما الاعلى تكلفة فاقل مساحة هي 128 فما اعلى ايضا الرامات أو ذكراة الوصول العشوائى ستكون 4 جيجا للموديلات الاقل تكلفة و6 جيجا للموديلات الاعلى سعر

10- اما ما يخص البطارية فيمكن أن يحتوي جهاز iPhone مقاس 5.4 بوصة على بطارية 2227 مللي أمبير في الساعة وقد يحتوي كل من جهاز iPhone 6.1 بوصة على بطارية 2775 مللي أمبير في الساعة بينما قد يحصل جهاز iPhone بحجم 6.7 بوصة على بطارية 3687 مللي أمبير في الساعة.وبالمقارنة ستكون هذه البطاريات أصغر من السعات المتواجدة حاليا حيث يحتوي iPhone 11 Pro مقاس 5.8 بوصة على بطارية 3045 مللي أمبير في الساعة بينما يحتوي iPhone 11 مقاس 6.1 بوصة على بطارية 3110 مللي أمبير في الساعة ويحتوي iPhone 11 Pro Max على بطارية بسعة 3969 مللي أمبير في الساعة

11- في النهاية ما يخص الاسعار فمن المرجح ان يبدأ سعر ايفون 12 من 699 دولارًا أو ربما 649 دولارا ويزداد السعر وفقا للامكانيات والاضافات.