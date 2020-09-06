شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق «توم توم» للحد من اعتمادها على «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون مع شركة «توم توم» الهولندية، أطلقت شركة هواوي تطبيق الخرائط «Tom Tom» في المتجر الخاص بها A«ppGallery»، للحد من حرمانها من خدمات «جوجل» التي تشمل برنامج الخرائط «جوجل ماب».

من ميزات التطبيق أنه يمكنه العمل بدون اتصال مع الإنترنت وهو مجانى لمدة 30 يوما، وبعدها عليك دفع 1.99 دولار شهريا أو دفع 12.99 دولارا سنويا.

جدير بالذكر ان الشركة الهولندية متواجدة منذ عام 1991 وتشتهر بالعمل في أنظمة الملاحة معتمدة على GPS وتأثرت بظهور خدمات «جوجل» منذ سنوات وظهور الهواتف الذكية، ومنذ اشهر أبرمت «هواوي» مع الشركة الهولندية اتفاقا على تطوير البرنامج الخاص بها ليكون متاحا الآن على متجر «هواوي» مثلما هو متاح على متجري «أبل» و«جوجل».