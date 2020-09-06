شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض القدم السكرى عديدة وأبرزها تغير لون الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض القدم السكرى عديدة ويجب الانتباه إليها مبكراً حتى لا تحدث مضاعفات، والعناية بالقدم يجب أن تكون محط اهتمام الأشخاص من جميع الأعمار، خاصة لمن تم تشخيص إصابتهم بداء السكري، حيث يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة قدميك ويعرض مرضى السكري لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات، في هذا التقرير نتعرف على اعراض القدم السكرى، بحسب ما نشر موقع "unity point".



اعراض القدم السكرى

اعراض القدم السكرى

اعراض القدم السكرى من الضروري إدراكها مبكرا لتجنب مضاعفات، وعلى الرغم من أن كل هذه المشاكل يمكن أن تظهر مع أي شخص، فإن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة، بسبب ميلهم إلى ضعف الدورة الدموية وتدفق الدم

وإليكم أبرز اعراض القدم السكرى

-زيادة تورم الساقين أو القدمين

-تغير لون الجلد

-الإحساس بالحرق أو الوخز

-قلة الإحساس بالقدمين

-خدر في أصابع القدم

- بطء التئام الجروح

-تشققات بين أصابع القدم

-بثور

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-تورمات في القدم

- الكالو .

-قدم الرياضي

-تساقط الشعر في أصابع القدم أو الساقين



القدم السكرى

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض فاتصل بطبيبك على الفور. يمكن أن يعرضك أي تأخير لخطر حدوث المزيد من المضاعفات والمشكلات الصحية.

وعندما يُترك مرض السكري دون السيطرة عليه، يمكن أن يتسبب في عدد من المضاعفات، بما في ذلك مشاكل صحة القدم إذا لم يتم علاج مرض السكري بشكل صحيح ، فقد يتسبب في اعتلال عصبي، أو تلف الأعصاب في القدمين يسمى الاعتلال العصبي.

الاعتلال العصبي هو فقدان الشعور بالحرارة أو البرودة أو الألم. يمكن أن يؤدي فقدان الإحساس إلى صعوبة الشعور بالإصابة، مثل الحرق من الرمال الساخنة أو ظهور كالو من حذائك.

عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تؤدي حتى أصغر الإصابات إلى مضاعفات كبيرة مثل العدوى الخطيرة وربما البتر.

يؤثر مرض السكري أيضًا على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم هذا النقص في الدورة الدموية الفعالة يجعل من الصعب التئام القرحة أو الجرح.

إذا تعرضت قدمك لإصابة ولم يكن هناك تدفق دم كافٍ للمساعدة في التئام الجرح، فهناك خطر من نخر الأنسجة أو الموت والتحول في النهاية إلى الغرغرينا.

من أجل وقف انتشار الغرغرينا ، يجب إزالة الأنسجة الميتة بالكامل من الجسم في الحالات الخطيرة ، يتم استخدام البتر لإزالة إصبع القدم أو القدم أو أجزاء من الساق المصابة بالغرغرينا.