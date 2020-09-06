شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسبرسكى» تطلق برنامجًا لتطوير أبحاث «الأمن الرقمى الصناعى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت «كاسبرسكى»، برنامجًا تعاونيًا لمساعدة المؤسسات التعليمية على الاستعداد لفهم أحدث تهديدات الأمن الرقمى الصناعى وأكثرها انتشارًا، ويمكّن البرنامج جميع الجهات من المؤسسات التعليمية والمختبرات والدوائر البحثية ومراكز العمليات الأمنية وفرق الاستجابة للطوارئ الرقمية، والتى تستوفى معايير تعريف الشركاء مع كاسبرسكى، من تحسين سبل إجراء الأبحاث وإجراء التدريب التخصصى على الأمن الرقمى، باستخدام الحلّ Kaspersky Industrial CyberSecurity مجانًا.

ويتيح البرنامج الجديد للمؤسسات والمرافق البحثية المجال لاستخدام أدوات الأمن الرقمى الصناعى الأساسية وخبرات كاسبرسكى للحصول على الدعم فى تحقيق أهدافهم البحثية والتطويرية والتعليمية.

ويمكن استخدام التقنيات لتطوير ممارسات الأمن الرقمى، وتحليل الهجمات وتأثيرها فى النظم الصناعية، وتطوير البرامج التعليمية، وتحسين المعرفة بالتقنيات التشغيلية، وصقل خبرات مختصى الأمن الرقمى، فضلًا عن تطوير سياسات الأمن الرقمى ومعايير نظم الرقابة الصناعية.

وينبغى للشركات من أجل الانضمام إلى البرنامج أن تفى بالمعايير الخاصة بتعريف الشركاء، مثل القدرة على تنظيم مجموعات اختبارات نمذجة العمليات الصناعية، ووجود برامج تعليمية أو بحثية حول الأمن الرقمى الصناعى، علاوة على وجود خبراء متخصصين فى تطوير المختبرات وصيانتها.

وقال رئيس تطوير الأعمال للحل الأمنى Kaspersky Industrial CyberSecurity لدى كاسبرسكى، أنطون شيبولين، إن التهديدات الرقمية تتزايد بالتزامن مع تزايد التعقيد والتنوع فى مشهد العمليات الصناعية، موضحًا أن الشركات تطوّر أنظمة تستدعى الاهتمام بالحفاظ على حمايتها من المخاطر المحتملة لضمان استدامة عملها بنجاح.

وأضاف: «لا يقتصر هذا البرنامج الجديد على تزويد مختبرات البحث والمنشآت التعليمية بالأدوات التى تحتاجها لاكتشاف التهديدات، ولكن يشتمل أيضًا على استعدادنا لمشاركتها فى خبرتنا الواسعة التى تمتد لعقود حتى تتمكن من صقل مهارات الباحثين العاملين لديها وتدريبهم ليصبحوا متخصصين فى الأمن الرقمى، ما يضمن أن المعرفة القائمة على حلول الأمن الرقمى وتعلّم الآلات والخبرة البشرية يمكن أن تنسجم فى منظومة تساعد فى حماية الشركات الصناعية من الهجمات الموجّهة والمتقدمة».

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