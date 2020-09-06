شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عرض جديد لكورونا على الأطفال والبالغين.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن بدأت جائحة الفيروس التاجي كورونا أصبحت قائمة أعراضه أطول حيث تم الإبلاغ عن ثلاثة أعراض في البداية وهى الحمى والسعال وضيق التنفس كأعراض رئيسية للمرض ، مع مرور الوقت ، تمت إضافة أعراض أخرى مثل فقدان حاسة التذوق والشم وآلام الجسم والصداع وما إلى ذلك إلى القائمة. .

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك قائمة أخرى تطول في نفس السياق وهي قائمة الأشخاص المعرضين لخطر الانقباض والمضاعفات بسبب المرض في حين تم الإبلاغ في البداية عن أن الأطفال قد تظهر عليهم أعراض خفيفة بسبب العدوى ، فقد تم الإبلاغ عن مرض نادر يشبه كاواساكي ومضاعفات أخرى لدى الأطفال أيضًا.

إضافة إلى هاتين القائمتين هي النتائج الأخيرة وفقًا لفريق من جامعة كوينز ، بلفاست الذي كان يدرس الأطفال المصابين بـ COVID-19 ، فإن أعراض اضطراب المعدة كعلامة على الإصابة بالفيروس التاجي قد تكون شيئًا يجب الانتباه إليه.

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وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن الإسهال كأعراض محتملة لـ COVID-19 عند البالغين ، حيث أبلغ العديد من المرضى عن نفس الشيء ومع ذلك ، في المملكة المتحدة ، فإن الأعراض المعروفة لـ COVID-19 هي الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم.

وتمت دراسة ما يقرب من 1000 طفل وعينات دمهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا مؤخرًا. تم نشر النتائج في MedRvix ، أشارت النتائج إلى أن 68 من 992 طفلاً لديهم أجسام مضادة للفيروس ، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 في مرحلة ما. تم العثور على نصف هؤلاء الأطفال أيضا لديهم أعراض.

وأكثر الأعراض شيوعًا كانت الحمى ، حيث تم الإبلاغ عن 21 من أصل 68 طفلاً.كان السعال شائعًا أيضًا ، ولكن ظهرت الأعراض لدى الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أيضًا.ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي في 13 من أصل 68 طفلاً ويبدو أنها مرتبطة بـ COVID-19.، كانت الأعراض الأخرى مثل فقدان التذوق والشم أقل شيوعًا ، ولم يتم الإبلاغ عنها إلا من قبل 6 من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور توم ووترفيلد: "نحن نعلم ، لحسن الحظ ، أن معظم الأطفال الذين يصابون بالفيروس لن يكونوا مرضى للغاية لكننا ما زلنا لا نعرف إلى أي مدى قد ينشره الأطفال"، وأوضح أن إضافة أعراض الجهاز الهضمي كانت ستحدد جميع حالات الأعراض تقريبًا 33 من أصل 34 أو 97 ٪.