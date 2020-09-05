شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20% من الأطفال المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة انه لا تزال هناك نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بـ COVID-19 بدون أعراض ما قد يسبب انتشار للفيروس فى المجتمع ، وقام الفريق الطبى من كلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية المشارك بالدراسة المنشورة فى مجلة JAMA Pediatrics، بفحص المسار السريري الكامل ومدة الإصابة بفيروس كورونا للكشف عن الحمض النووي الريبي لدى الأطفال، حيث تم تضمين 91 طفلاً مصابًا بفيروس COVID-19 المؤكد.



الاطفال وفيروس كورونا

ووجد الباحثون أن هناك 20 طفلاً (22 ٪) لم تظهر عليهم أعراض طوال فترة المراقبة بأكملها.

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ومن بين الحالات المصحوبة بأعراض ، كان لدى 9 ٪ أعراض غير معروفة قبل التشخيص ، وظهرت الأعراض بعد التشخيص ، وتم تشخيصها في وقت ظهور الأعراض ، على التوالي.

وتم الإبلاغ عن إصابات في الجهاز التنفسي السفلي بين 22 طفلاً (24 ٪). في عينات الجهاز التنفسي العلوي ، كان متوسط ​​مدة وجود CoV-2 RNA 17.6 يومًا.

وفي الأفراد الذين لا يعانون من أعراض ، تم اكتشاف فيروس الحمض النووي الريبي لمدة 14.1 يومًا، ولم تختلف مدة الكشف عن فيروس الحمض النووي الريبي بين الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي(يعني ، 18.7 مقابل 19.9 يومًا).

وكتب مؤلفو الدراسة: "إن الدور المحتمل للأطفال في نقل المرض في المجتمع يحتاج إلى مزيد من التوضيح ، ويجب أن تعكس استراتيجيات احتواء COVID-19 آثاره، لذا فإن المراقبة المشددة باستخدام الفحص المختبري ستسمح بالكشف عن الأطفال المصابين بعدوى كورونا غير المعترف بها."