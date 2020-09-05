شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تترقب الضوء الأخضر من FDA لتوزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور منصف السلاوى مسئول لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك فرصة ضئيلة للغاية، لأن يكون اللقاح جاهزًا قبل الانتخابات الأمريكية، كما أكد الدكتور جيروم آدامز الجراح العام فى الولايات المتحدة، أنه من غير المحتمل توفير لقاح لفيروس كورونا قبل الانتخابات، بحلول الأول من نوفمبر، على الرغم من توجيهات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)الأمريكية التى تطلب من الولايات الاستعداد لتوزيع جرعات اللقاح بحلول نهاية أكتوبر، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الدكتور منصف السلاوى

وقالت الصحيفة ادعى كبير الأطباء فى البلاد أن توجيه مركز السيطرة على الأمراض كان يهدف إلى ضمان وجود البروتوكولات، والموظفين، والإمدادات، فى الولايات المتحدة بمجرد وصول اللقاحات، وليس التلميح فى موعد الوصول المتوقع.

وقال الرئيس دونالد ترامب فى اجتماع حاشد لإعادة الانتخاب ليلة الخميس فى بنسلفانيا إن اللقاح "قد يتم تسليمه بالفعل قبل نهاية أكتوبر".

وأكد الدكتور آدامز: "لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على لقاح آمن وفعال، بل يتعلق بالاستعداد لتوزيعه".



البرفوسير انتونى فوسى

وأكد الدكتور أنتوني كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، نريد التأكد من أن الدول مستعدة لتوزيعه، ومن هنا جاءت تعليمات من مركز السيطرة على الأمراض، فقط في حالة استعدادها، حتى نتمكن من توصيله بسرعة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

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كما أصر على أن السياسة ويوم الانتخابات لا تدفع المسئولين الأمريكيين للضغط على الموافقة على اللقاح بسرعة كبيرة، لكنه قال إن ذلك غير ممكن.

وقال الدكتور آدامز: "ما يحتاج الناس إلى فهمه هو أن لدينا مجلسًا لمراقبة البيانات والسلامة، يقوم بالفعل بفحص البيانات، لذا لن يكون من الممكن المضى قدمًا ما لم يعتقد هذا المستقل أن هناك دليلًا جيدًا على أن اللقاح فعالاً.

وحثت توجيهات مركز السيطرة على الأمراض(CDC) ، التى تم إرسالها إلى الولايات المتحدة، على الاستعداد لشحن أحد لقاحين من لقاح فيروس كورونا، بموجب إذن استخدام الطوارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بحلول نهاية أكتوبر قبل انتخابات 3 نوفمبر، موضحة أن لدى كل من Moderna و Pfizer لقاحات في مراحلها النهائية من الاختبارات البشرية.

وأكد ألبرتا بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، أن الشركة يمكنها نشر البيانات من تجاربها بسرعة كافية لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل بحلول أواخر أكتوبر، وقالت إن الشركة ستتقدم بطلب للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "فورًا" بعد ذلك.

وأوضح الدكتور فوسى، بالفعل إنه من الممكن أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا بحلول أكتوبر، لكن الدكتور منصف السلاوي المعين من قبل الرئيس ترامب ، والذى تخلى عن مقعده كرئيس لشركة لشركة جلاكسو GlaxoSmithKline لتولي الوظيفة، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة، التي تصنع لقاحًا، أثار الشكوك حول فكرة أن اللقاح يمكن أن تكون جاهزة نهاية الشهر المقبل، وذهب إلى أبعد من ذلك ووعد بالاستقالة "إذا كان هناك أى تدخل لا داعى له"، لكنه أضاف أنه واثق من أن اللقاح سيأتى قريبًا نسبيًا، مضيفا أعتقد اعتقادا راسخا أنه سيكون لدينا لقاحا متاحا قبل نهاية العام.

وقال الدكتور آدامز: "أنا وعائلتى سنكون فى طابور الحصول عليه".