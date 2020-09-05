هل تجاوزت الـ40.. عادات خاطئة للنوم “احذرها”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - مع تقدم الإنسان في العمر ، تبدأ كل أنواع التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان ، خاصة بعد أن يبلغ سن الـ 40 ، ولكن هناك العديد من هذه التغيرات يمكن أن تؤثر سلباً على الحالة الصحية وتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض ، ومنها عادات خاطئة في النوم .

ولمساعدتك في ذلك نقدم لك هنا طرقا خاطئة للنوم، والتي عليك تجنبها مع تقدمك في العمر، كما سنكشف لك العلاقة بين قلة النوم والشعور بالغضب والإحباط، وهي مشاعر مضرة خاصة مع تقدمنا في السن.

نبدأ مع 8 عادات مضرة يجب عليك الابتعاد عنها مع بلوغك الـ٤٠، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “إيت ذيس نوت ذات” eat this, not that، وهي:

1- الحصول على أقل من ٧ ساعات نوم

يحتاج البالغون وكبار السن من ٧ إلى ٩ ساعات من النوم. وترتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وزيادة الوزن وحتى حوادث السيارات.

2- التحديق في شاشة الهاتف أو الحاسوب أو الجهاز اللوحي قبل ساعة أو أقل من ذهابك للفراش

تصدر الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة الحاسوب ضوءا أزرق يمكن أن يبقيك مستيقظا، والذي يزعج إيقاعك اليومي الطبيعي.

يجب عليك إبعاد عينيك عن التلفزيون والهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية قبل 60 دقيقة على الأقل من ذهابك للنوم.

3- الشخير

الشخير بصوت عالٍ ليس مجرد إزعاج لزوجك، بل يمكن أن يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة، وهي توقف التنفس أثناء النوم نتيجة الإصابة باضطراب انقطاع النفس الانسدادي النومي “اختناق النوم” obstructive sleep apnea .

أثناء انقطاع النفس الانسدادي النومي، يمكن أن يتوقف التنفس لمدة دقيقة قبل أن يوقظك دماغك لاستئناف التنفس، ويمكن أن تحدث هذه التوقفات في التنفس عدة مرات في الليل.

انقطاع النفس الانسدادي النومي يرتبط بارتفاع ضغط الدم والنعاس خلال النهار ومشاكل صحية أخرى. إذا كنت تشك في إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم فراجع طبيبك.

4- القيلولة لفترة طويلة

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القيلولة بعد الظهر مفيدة، ولكن لا تغفو لوقت طويل، أي لا تغفو لأكثر من 25 دقيقة، لأن هذا سيجعل من الصعب عليك النوم ليلا.

أما إذا كنت تعاني من أرق مزمن، فحاول ألا تغفو أثناء النهار على الإطلاق.

5- تذهب للنوم ومعدتك ممتلئة

تناول وجبة كبيرة قبل النوم يزيد من خطر الحموضة وعسر الهضم، مما قد يؤدي إلى الشخير أو الأرق. لذلك نوصيك بتناول العشاء قبل النوم بـ ٣ ساعات على الأقل.

6- عدم غسل وسادتك وملاءاتك

يجب غسل وسادتك كل فترة، خاصة إذا كنت تتعرق كثيرا. كما أن الوسادة قد تصبح موطنا لعث الغبار، ويمكن أن تؤدي هذه المخلوقات المجهرية وفضلاتها إلى تفاقم الحساسية والربو، مما يضعف التنفس وبالتالي يؤثر سلبيا على نومك.

أيضا عث الغبار يمكن أيضا أن يستقر في الملاءات والأغطية، ويوصى الخبراء بغسل ملاءاتك على الأقل كل أسبوعين، أو أسبوعيا إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو أو الأكزيما.

7- عدم الحصول على ما يكفي من التمارين

تظهر الدراسات أن الرياضة يمكن أن تحسن نومك، وتساعدك على النوم بسرعة أكبر والحصول على المزيد من الراحة.

8- أنت تنام كثيرا

ربط المتخصصون الإفراط في النوم بزيادة خطر الإصابة بالخرف، لذلك نوصيك بالالتزام بالنوم ٩ ساعات كحد أقصى، واستيقظ في الوقت نفسه كل يوم.