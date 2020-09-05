احذرها..أطعمة ومشروبات تضر صحة العظام

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - يتناول كثير من الأشخاص العديد من الأطعمة والمشروبات التي قد تضر بصحة الجسم والعظام دون إداركهم للتأثيرات السلبية المترتبة عليها.

من المعروف أن الكالسيوم ضروري لصحة العظام، وبمجرد أن تصل النساء إلى منتصف الثلاثينيات من العمر، يبدأن في فقدان كثافة عظامهن.

ماذا يعني ذلك، طبيا؟ إنها إشارة لبدء العمل على صحة عظامك، اليوم، إذا أردت الابتعاد عن مشاكل مثل هشاشة العظام أو اضطراب العظام المسامية غدا، حيث يمكن حتى للسقوط الطفيف أو الالتواء أن يكسر عظامك!

هنا، قائمة ببعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة العظام:

الملح

يحتوي الملح على جرعة عالية من الصوديوم، الذى بدوره يقلل من كثافة العظام، ويؤدي إلى زيادة إفراز الكالسيوم في الكلى، وهذه ليست علامة جيدة على الإطلاق.

وكشفت دراسة أجرتها مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition الطبية، أن أولئك الذين يتناولون المزيد من الملح لديهم كثافة عظام أقل من أولئك الذين لا يستهلكون إلا القليل من الملح.

الكافيين

لا يعرف الكثيرون أن الكافيين يرشح الكالسيوم من عظامك، مما يجعلها هشة للغاية، كما تشير دراسة نشرت في BMC للاضطرابات العضلية الهيكلية إلى أن الكافيين هو السبب الرئيس لانخفاض كثافة العظام بين النساء.

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وإذا كانت والدتك مدمنة على الكافيين، فتأكد من قراءتها لهذه الدراسة التي تشير إلى أن النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، إذا لم يتخلين عن هذه العادة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية ليست على أي حال مفيدة، لذلك يفضل تجنبها إذا كنت تريد أن تعيش حياة صحية، فهي دائما ما تسبب غازات البطن، بالإضافة إلى أن لها دورا كبيرا في كسر العظام.

هل تعلم أن الكولا المفضلة لديك غنية بحمض الفوسفوريك الذي يزيد من حموضة الدم في الجسم؟ نتيجة لذلك، يبدأ الدم في تآكل الكالسيوم في عظامك، مما يجعلها هشة.

الأطعمة التي تسبب التهاب العظام

لم نكن نعلم أن الطماطم والفطر والباذنجان والبطاطا الحلوة هي بعض الخضروات التي تسبب التهاب العظام، إذا كنت لا تتناولها بكميات كبيرة طوال الوقت، فلا داعي للقلق! وتذكر أيضا الابتعاد عن الأطعمة المعلبة أو المعبأة لأنها مسؤولة عن التهاب العظام.

الكحول

لا يعرف الكثير أن الكحول يقيد وظيفة الخلية النامية للعظام والتي تسمى بانيات العظم، والتي بسببها لا تمتص عظامك الكالسيوم بشكل صحيح، علاوة على ذلك، فإنه يؤخر عملية الشفاء، في حال كنت تعاني من كسر.