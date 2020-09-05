شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول حبة من التين و7 حبات زيتون صباحاً والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020

التين والزيتون من الثمار التي أقسم بها الله عزّ وجل في كتابه الكريم، ولها العديد من الفوائد العظيمة لجسم الإنسان، وذلك بسبب وجود مادة الميثالونيدز في كلٍ منهما، وهذه المادة لا تحقّق فائدة للجسم إلا إذا تمّ تناول التين والزيتون معاً، حيث إنّ الجرعة التي تحقّق أعظم استفادة له تتمثل في تناول حبة من التين، وسبع حبات من الزيتون في الصباح.



فوائد تناول التين والزيتون على الريق

تكمن أهمية التين والزيتون في مادة الميثالونيدز، حيث إنّ هذه المادة تعود بفوائد عظيمة على الجسم وهي كالتالي:

إمداد الجسم بالطاقة والحيوية التي تجعله في شبابٍ دائم.

تخفيض نسبة الكولسترول في الدم وخاصةً الكولسترول الضار.

تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتقوية القلب.

التخلص من أعراض التقدّم في السنّ والشيخوخة المبكّرة

فوائد التين تنظيم مستويات ضغط الدم:

يحتوي التين على مادة البوتاسيوم التي تعمل على تخفيض ضغط الدم عند ارتفاعه، كما يحتوي على نسبة من مادة الصوديوم التي يجب الحفاظ على نسبة معينة منها في الجسم، حيث إنّ زيادتها تؤدّي للإصابة بأمراض القلب.

إنقاص الوزن: يساعد التين على تخفيض الوزن، والمحافظة على ثبات الوزن الصحي، وذلك لأنّه غنيّ بالألياف التي تُشعر الإنسان بالشبع عند تناولها، ويعمل على الحد من الرغبة في تناول الطعام.

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تحسين عملية الهضم: يحتوي التين على الألياف التي تنظّم عمل الأمعاء، وتحدّ من اضطرابات الهضم، وبالتالي تقليل نسبة حدوث الإمساك.

وقاية النساء من الإصابة بسرطان الثدي: يفضل أن تتناوله النساء بعد الدخول في سنّ اليأس لهذا الغرض.

بناء العظام: يحتوي التين على الكالسيوم، والمعادن اللازمة لبناء العظام وتقويتها، وبالتالي وقايتها من الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين مدى الرؤية: بسبب احتوائه على فيتامين أ.

فوائد الزيتون

بناء خلايا الدم الحمراء بسبب احتوائه على عنصر الحديد.

تحسين الرؤية، وحماية العين من الإصابة بأمراضها المختلفة كتكون المياه الزرقاء، وإعتام عدسة العين، والضمور.

حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وحماية الجلد من الإصابة بالسرطان، والشيخوخة المبكرة، والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها وذلك بسبب احتوائه على فيتامين هـ، والأحماض الدهنية، ومضادات الأكسدة.

تسكين آلام الجسم بسبب احتوائه على مادة الأوليكثنال. حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان لأنّه يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الجسم من الأكسدة المزمنة التي تؤدّي لإصابة الجسم بهذا المرض.

تخليص الجسم من دهون البطن، والمساعدة على تخفيض الوزن من خلال حرق الدهون الموجودة في الخلايا الدهنيّة.

تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، والحماية من الإصابة بأمراض القلب.