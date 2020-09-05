شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السمنة المفرطة يعانون أكثر من كورونا.. علاقة الوزن بضرر جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يعانون أكثر من Covid-19 لأن وزنهم يضر بجهاز المناعة لديهم، حيث وجد الباحثون ، من جامعة ميشيجان ، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا .

وحسب الديلى ميل البريطانية ، يمكن أن يكون هذا لأن وزنهم الزائد يعني أن أجهزتهم المناعية تتعرض باستمرار للإجهاد وتعمل عند خط أساس أعلى من الأشخاص ذوي الوزن الصحي، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الدهون والسكر في الدم إلى حدوث تورم داخل الأوعية الدموية والأعضاء.

نتيجة لذلك عندما يصاب شخص ما بالعدوى ، فإن جهاز المناعة الذي يعمل بالفعل يكون أقرب إلى الانقلاب إلى رد فعل مفرط من الشخص السليم، وقد شوهد رد فعل الجسم المبالغ فيه ، والذي يمكن أن يسبب تعفن الدم وتلفًا مميتًا للأعضاء ، مرارًا وتكرارًا في المرضى الأكثر مرضًا بفيروس Covid-19.

ويمكن أن يفسر سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لخطر الموت بشكل أكبر إذا أصيبوا بالمرض ، وهو ما تؤكده بيانات المستشفيات الرسمية حول العالم، وقالت الدكتورة دورجا سينجر من جامعة ميشيجان ، التي كتبت الدراسة ، إن البلاعم ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي ثبت أنها أكثر نشاطًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، يمكن أن تكون هي التي تؤدي إلى معاناة شديدة من فيروس كورونا.

قالت: 'تركز مخطوطتنا على ما هو معروف بالفعل عن تفاعل السمنة والضامة وأمراض أخرى مثل الإنفلونزا، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية فهم كيفية تفاعل السمنة مع الأدوية أو اللقاحات الجديدة التي تم تطويرها لـ COVID-19.

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يمكن أن تسبب السمنة أيضًا ضررًا للأعضاء الداخلية مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن مكافحة الفيروس، قد يؤدي تفسير الدكتور سينغر ، الذي نُشر في مجلة Endocrinology ، إلى شرح البيانات التي تظهر مدى تعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لخطر الموت إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

وجدت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـCovid-19 الحاد بنسبة 40 في المائة ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض.

ووجدت أن الوزن الزائد مرتبط بـ "احتمالات أعلى" للدخول إلى المستشفى ، حيث يزداد تماشيًا مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) - نسبة الطول إلى الوزن.

كما أن كونك نحيفًا جدًا يزيد من المخاطر مقارنةً بشخص يتمتع بوزن صحي ، ولكن بهامش أقل بنسبة ستة في المائة، النتائج مثيرة للقلق لأن اثنين من كل ثلاثة بالغين إنجليزيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

حذر مؤلفو دراسة UCL: `` نظرًا لأن أكثر من ثلثي المجتمع الغربي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، فمن المحتمل أن يمثل هذا عامل خطر رئيسيًا للإصابة الشديدة بـ Covid-19 وقد يكون له آثار على السياسة ، قاد البحث البروفيسور مارك هامر ، الأستاذ السريري والمستشار الفخري في الطب الرياضي والتمارين الرياضية.

اعتمد هو وزملاؤه ، بمن فيهم من جامعات ساوثهامبتون وادنبره ، على بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، جمعت بيانات عن 334329 شخصًا من إنجلترا بمتوسط ​​عمر 56 بين عامي 2006 و 2010 ، وسألهم عن عاداتهم الصحية وأسلوب حياتهم.

قارن الفريق البيانات المتعلقة بحالات دخول المستشفيات لفيروس كورونا التي سجلتها هيئة الصحة العامة بإنجلترا من 16 مارس حتى 26 أبريل، من خلال نماذجهم المعدلة ، وجد الباحثون كانت هناك زيادة خطية في خطر الإصابة بـ Covid-19 مع زيادة مؤشر كتلة الجسم ، أصبح واضحًا من الوزن المرتفع بشكل طفيف ، حيث أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم فوق 25 لديهم مخاطر أعلى بنسبة 40 في المائة للدخول إلى المستشفى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس - وهما عاملان مستقلان لخطر الإصابة بـ Covid-19