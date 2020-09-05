شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تتوقع موافقة "FDA" للقاح كورونا أكتوبر المقبل بعد إعلان نتائج التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة فايزر تهدف إلى تقديم نتائج تجربة لقاح فيروس كورونا إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA"، بحلول شهر أكتوبر، كما يؤكد الرئيس التنفيذى، حيث يصر البيت الأبيض على أنه لا يضغط على الهيئة للموافقة على اللقاح.

سجلت شركة فايزر 23 ألف شخص في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح فيروس كورونا، والتي بدأت في يوليو، حيث أظهرت البيانات المبكرة، أن المشاركين قاموا بتكوين مستويات من الأجسام المضادة المعادلة بين 1.8 و2.8 مرة أكبر من تلك التى شوهدت في المرضى المتعافين.

وقال ألبرت بورل، المدير التنفيذي للشركة، إنه إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال للحماية من فيروس كورونا، ستتقدم الشركة بطلب للحصول على الموافقة على الفور.

وعدت شركة فايزر بعدم التعجيل في إنهاء التجارب بعد أن طلب مركز السيطرة على الأمراض من الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا فى أقرب وقت في أكتوبر أو نوفمبر.

وقالت الصحيفة، في يوليو، أصدرت شركة فايزر الأمريكية، بيانات من تجربتها في المرحلة المبكرة، والتي شملت 45 شخصًا تلقوا جرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية من اللقاح في جرعتين، أو دواء وهميا.

أكدت شركة فايزر، أنها تأمل في تسجيل ما يصل إلى 30 ألف مشارك، ومن المتوقع أن تجرى التجربة في 120 موقعًا عبر العالم، بما في ذلك 39 ولاية أمريكية، موضحة أنه في يوليو، وقعت الحكومة الأمريكية صفقة بقيمة 1.95 مليار دولار مع شركة فايزر مقابل 100 مليون جرعة من اللقاح.

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كانت الاتفاقية جزءًا من عملية Warp Speed ، وهي خطة إدارة ترامب لتسريع المرشحين لقاح فيروس كورونا في أمريكا.

أوضحت فايزر، إنها تخطط لتوفير 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، إنه من المحتمل أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر، لكنه لا يعتمد عليه.

وقال فوسى لشبكة" "CNN عند سؤاله عن خطط شركة Pfizer، "هذه كلها تقديرات تخمينية"، مضيفًا أن معظمهم يعتقدون أن التطعيم سيكون جاهزًا بحلول نوفمبر أو ديسمبر.

وأضافت الصحيفة، يأتي ذلك فى الوقت الذى طلبت فيه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الولايات الاستعداد لتوزيع اللقاح فى أقرب وقت في نوفمبر، وقالت كايلي ماكنانى المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لا يوجد ضغط سياسي على هيئة الأغذية والأدوية الامريكية للموافقة بسرعة على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال بورلا، لن نقدم أنفسنا أبدًا للحصول على إذن أو الموافقة على أى لقاح قبل أن نشعر أنه آمن وفعال، مضيفا، "ستكون دراستنا في المرحلة الثالثة هي الوحيدة التي ستتيح لنا تحديد ما إذا كان لدينا لقاح آمن وفعال، إذا لم تكن لدينا نتائج من دراسة المرحلة الثالثة، فلن نقدمها".