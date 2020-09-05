دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء

السبت 5 سبتمبر 2020

كشفت دراسة حديثة أن اضطرابات النوم تضعف الجسم لفترة طويلة من خلال زيادة مستويات ضغط الدم، والتأثير على ميكروبيوم الأمعاء.



ونشر موقع "ذا هيلث سايت" دراسة أفادت بأن هناك ارتباطا وثيقا بين اضطرابات النوم، وارتفاع ضغط الدم، والتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء التي هي مجموعة الميكروبات والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.

ويأتي ذلك في وقت وجدت فيه دراسات سابقة أن هناك روابط وثيقة بين اضطرابات النوم وأمراض السكري والقلب وانخفاض المناعة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأجرى الباحثون دراسة جديدة على الفئران الهدف منها تحديد ما إذا كانت فترة 28 يوما من النوم المضطرب لها تأثير على الميكروبات مقارنة مع فترات النوم المنتظم، وسعوا إلى تحديد السمات البيولوجية المرتبطة بالتغيرات غير المرغوب فيها في ضغط الدم الشرياني.

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و استخدم الباحثون في الدراسة أجهزة لقياس وإرسال عن بُعد لنشاط دماغ الفئران وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتم تحليل البراز لفحص التغيرات في المحتوى البكتيري والجرثومي لديهم.

و وجد الباحثون من خلال تحليل النتائج أنه عندما كان لدى الفئران اضطرابات في النوم، كان هناك زيادة في ضغط الدم، مما يعني أن النوم المضطرب له تأثير على مستوى ضغط الدم.

وتم العثور على تغيرات غير مرغوب فيها في ميكروبيوم الأمعاء في فترة النوم المضطرب، وتمثلت هذه التغيرات في عدم التوازن بين أنواع البكتيريا المختلفة بما في ذلك زيادة الميكروبات المرتبطة بالالتهاب.

وينصح الأطباء بالنوم المنتظم والجيد في الليل، وتجنب العوامل المسببة للسهر وذلك بمحاولة الاسترخاء قدر الإمكان قبل النوم من خلال ممارسة التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى، وتناول العشاء قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل.