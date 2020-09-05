الصحة العالمية تكشف موعد توفر لقاح كورونا

السبت 5 سبتمبر 2020

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن عدداً كبيراً من اللقاحات التجريبية دخلت الآن المرحلة الثالثة من التجارب، مؤكدة نحن نعرف ما لا يقل عن ستة إلى تسعة لقاحات تجريبية قطعت بالفعل شوطًا طويلاً في مراحل البحث.



وتداركت "لكن فيما يتعلق بجدول زمني واقعي، لا نتوقع حقًا أن نرى لقاحاً يُعطى على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل"، في وقت تتسارع التحضيرات لتوزيع لقاح خصوصاً في الولايات المتحدة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إحاطة عبر الافتراضي: "منظمة الصحة العالمية لن تصادق على لقاح غير فعال وغير آمن".

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في المقابل، أوصت المنظمة بـ"استخدام الستيرويدات القشرية لدى المصابين بأعراض حادة لكوفيد-19 أو لمن هم في حال حرجة"، في ضوء دراسات تُظهر أن هذه الأدوية تخفف معدلات الوفيات وفق توجيهات نُشرت الجمعة في مجلة "بي ام جي" الطبية.

في روسيا، وبعد نحو شهر من إعلان السلطات التوصل إلى لقاح ضد كورونا المستجدّ، نشر باحثون دراسة تُظهر أن اللقاح "سبوتنيك-في" يعطي نتائج أولية مشجعة.

وأظهرت دراسة أولية نشرت في المجلة البريطانية الطبية "ذي لانسيت" أن اللقاح قيد التطوير في معهد "غاماليا" للأبحاث في روسيا أحدث استجابة مناعية ولم يخلف آثارا جانبية خطيرة. ونُشر المقال بعد تقييم لجنة إعادة قراءة مؤلفة من علماء مستقلين.

لكن هذه النتائج لم تثبت بعد أن اللقاح يقي بشكل فعال من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ينبغي أن تُظهره دراسات أوسع، بحسب خبراء.