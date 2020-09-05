فوائد الماء الساخن على الريق..للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً -

الماء للحامل بكل أشكاله مفيد جداً، ومن الغريب أن نسمع أن هناك أضراراً لشرب الماء على الحامل، والسؤال الأفضل هنا: ما فائدة شرب الحامل للماء الساخن على الريق؟ ولماذا- أيضاً- يعد ضاراً للحامل في بعض الأحيان؟ وما هي وجهة الضرر به؟ وهل ضرره أكبر من منفعته؟ يجيب عن تلك الأسئلة الدكتور إبراهيم المانع أستاذ التغذية بالجامعة

كيف يكون الماء الساخن صحياً؟

إذا كنا نريد شرب الماء بشكل صحي فإننا يجب علينا إتباع التالي: يجب غلي الماء في إناء مخصص لغلي الماء

بعد أن يغلي الماء يترك ليبرد ويوضع في زجاجات مخصصة لماء الشرب، يشرب من تلك الزجاجات بعد أن يبرد الماء، ونتأكد دائماً من كون تلك الزجاجات محكمة الغلق

بعد إتباع تلك الخطوات سيكون ذلك الماء الذي قمنا بتسخينه هو أكثر صحة من أي ماء آخر، كما يمكننا إضافة النكهات الطبيعية المعروف عنها عدم ضررها بالصحة والحامل والجنين

فوائد شرب الماء للمرأة الحامل

الحمل من أهمّ الأمور التي تنتظرها كل زوجة، فإن تأخّر بدأت البحث عن طرق للعلاج، مع القيام بتغيير عدّة أمور من أجل صحتها وسلامة الجنين، وأهمّ ما تقوم به هو تغيير النّمط الغذائيّ

الجنين يتغذّى من جسد الأم الحامل؛ فتكون بحاجة لتعويض ذلك بتناولها الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات، والألياف، والبروتينات، والكربوهيدرات، مع قدر كافٍ من الماء، نظراً لما يمتاز به من الفوائد التي تؤثّر إيجاباً على صحّة الأمّ وجنينها

تخليص جسم الحامل من الأملاح الزّائدة والمتراكمة في الأطراف، وذلك لقدرة الماء على تحفيز الكلى على زيادة إخراج السّوائل من الجسم عن طريق البول

نقل المواد الغذائيّة من فيتامينات، وبروتينات، وألياف، من جسم الأمّ إلى جنينها.

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معالجة التهابات المسالك البوليّة التي تكثر عند النّساء في فترة الحمل.

التّقليل من احتماليّة الإجهاض أو الولادة المبكّرة، فيعمل على إيجاد بيئة ملائمة في الرّحم تجعل الجنين يُكمل شهوره التّسع كاملةً دون حدوث أيّ مشاكل صحيّة.

شرب الماء على الريق..يخفّف من الغثيان والتّقيّؤ

وكذلك يشفي من حموضة وحرقة المعدة التي غالباً ما تعاني منها النّساء الحوامل تنظيم دقّات قلب الحامل، وجعلها بمعدلاتها الطّبيعيّة التي تتراوح بين سبعين إلى ثمانين نبضةً في الدّقيقة زيادة نضارة بشرة الحامل، وتخليصها من الشّحوب التي تظهر مع الحمل نتيجة الإرهاق والتّعب المستمرّين تنظيم درجة حرارة جسم الحامل. حماية الجلد من الجفاف، وحماية الشعر من التّقصّف والتّساقط زيادة كميّة الحليب في ثدي المرأة الحامل، فعند الولادة يكون الحليب موجوداً بشكل كبير ممّا يوفّر رضاعةً طبيعيّةً أفضل للمولود نمو خلايا الجنين بشكل أسرع وأفضل؛ لأنّ الماء مكوّن أساسيّ للخلايا، حماية الجهاز الهضميّ من بعض الاضطرابات المصاحبة للحمل، كالإمساك، والبواسير تحسين الحالة النّفسيّة للحامل وجعلها أقلّ عصبيّةً وتوتّراً، فالماء مغذ للخلايا العصبية والدماغية ممّا يؤثّر إيجاباً على عملهما في العادة يُضاف إلى الماء الساخن شرائح من الليمون الطازج أو التفاح أو الخيار أو أعواد القرفة أو شرائح الزنجبيل؛ لإضفاء نكهة لذيذة ولزيادة الفائدة

فوائد شرب الماء الساخن على الريق

يعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما يطرد الغازات من تجويف البطن، كما يزيل عسر الهضم، ويزيد من كفاءة هضم الطعام، ويُليِّن الأمعاء، ويحفِّز عمليات التمثيل الغذائي.

يحافظ على اتزان أملاح الجسم ويمنع احتباس السوائل فيه، يُساعد في تخسيس وزن الجسم وزيادة معدل حرق الدهون، كما يُساهم في حرق السعرات الحرارية.

يطهر الكبد والمعدة من السموم والفضلات، يزيد من طاقة الجسم وحيويته، يعزز الدورة الدموية وينشطها ويزيد من تدفق الدم إلى خلايا الجسم وأنسجته المختلفة.

يزيد رطوبة الجسم ويمنع إصابته بالجفاف، يُساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، يعالج العديد من مشاكل المعدة مثل حرقة المعدة وزيادة إفراز أحماضها.

يُساعد على استرخاء الجسم وعلاج آلام المفاصل والتخفيف منها.، يهدئ أعصاب الجسم، ويزيل آثار الشد العضلي، ويخفف من تشنج الجسم بشكلٍ عام.

يعالج نزلات البرد والأنفلونزا؛ مثل السعال، واحتقان الحلق، والجيوب الأنفية، ويطرد البلغم من الحلق.

ينقي المجاري التنفسية من مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات ومسببات الأمراض المختلفة.

نصائح للمرأة الحامل عند تناول الماء

شرب ما لا يقلّ عن لترين من الماء بشكل يوميّ، وليس فقط شربه عند الشّعور بالعطش. يمكن تغيير طعم الماء بإضافة بعض عصائر أحد أنواع الفواكه إليه

يحتوي جسم الإنسان على حوالي 70% من الماء، لذلك يعتبر الماء المادة الأساسية؛ لقيام الجسم بوظائفه بالشكل السليم

أضرار شرب الماء الساخن على الريق