- 1/2
- 2/2
البرتقال
ينصح اختصاصيو التغذية دائماً بالإكثار من الفاكهة خاصة في فصل الصيف، فهي تنعش الإنسان كما وأنها تحتوي على السكر الصحي للجسم.
ولكن، الإكثار من أي نوع من الفاكهة قد يضرّ بجسم الإنسان، إذ ينصح المتخصصين في هذا المحال تناول حبة فواكه أو اثنين كحد أقصى يومياً.
في السياق، كشف العلماء بأن الإفراط في تناول البرتقال قد يسبب أضراراً صحية للجسم، مثلاً:
زيادة الوزن
يعتبر البرتقال من الفواكه المنخفضة السعرات الحرارية، ومن الأطعمة التى ينصح بها عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.
رغم ذلك فإنه يعتبر أحد أسباب زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله.
حرقة المعدة
يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الحموضة، لذلك الإفراط فى تناوله يؤدى إلى زيادة الحموضة فى المعدة مما يسبب حرقة المعدة .
الإمساك
يسبب الإفراط فى تناول البرتقال إلى تبطئ حركة الأمعاء، مما يسبب الإمساك، لأن ثمرة البرتقال تحتوى على 4.4 جرام من الألياف، وتناول ثلاثة من البرتقال طوال اليوم يجعلك تحصل على 13 جرام من الألياف مما يسبب الإمساك.
الإسهال وتشنجات البطن
الإفراط فى تناول البرتقال لا يسبب الإمساك فقط ولكن قد يؤدى كثرة تناول الألياف الغذائية التى يحتوى عليها البرتقال إلى حدوث تقلصات في الأمعاء، مما يسبب حدوث إسهال مزمن.
لذلك يجب تناول اثنين من البرتقال يومياً للحصول على العناصر الغذائية الهامة التى يحتوى عليها البرتقال من فيتامين “سى ” وغيرها من الفيتامينات والمعادن التى يستفيد بها الجسم وتساعده على الوقاية من الأمراض وتقوية الجهاز المناعى والعظام وغيرها من الفوائد الصحية المختلفة ولتجنب المضاعفات الصحية المزمنة السابق ذكرها، والتى تحدث فى حال الإفراط فى تناوله.
كانت هذه تفاصيل خبر احذروا الإفراط بتناول البرتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.