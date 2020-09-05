احذروا الإفراط بتناول البرتقال

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

ينصح اختصاصيو التغذية دائماً بالإكثار من الفاكهة خاصة في فصل الصيف، فهي تنعش الإنسان كما وأنها تحتوي على السكر الصحي للجسم.

ولكن، الإكثار من أي نوع من الفاكهة قد يضرّ بجسم الإنسان، إذ ينصح المتخصصين في هذا المحال تناول حبة فواكه أو اثنين كحد أقصى يومياً.

في السياق، كشف العلماء بأن الإفراط في تناول البرتقال قد يسبب أضراراً صحية للجسم، مثلاً:

زيادة الوزن

يعتبر البرتقال من الفواكه المنخفضة السعرات الحرارية، ومن الأطعمة التى ينصح بها عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

رغم ذلك فإنه يعتبر أحد أسباب زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله.

حرقة المعدة

Advertisements

يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الحموضة، لذلك الإفراط فى تناوله يؤدى إلى زيادة الحموضة فى المعدة مما يسبب حرقة المعدة .

الإمساك

يسبب الإفراط فى تناول البرتقال إلى تبطئ حركة الأمعاء، مما يسبب الإمساك، لأن ثمرة البرتقال تحتوى على 4.4 جرام من الألياف، وتناول ثلاثة من البرتقال طوال اليوم يجعلك تحصل على 13 جرام من الألياف مما يسبب الإمساك.

الإسهال وتشنجات البطن

الإفراط فى تناول البرتقال لا يسبب الإمساك فقط ولكن قد يؤدى كثرة تناول الألياف الغذائية التى يحتوى عليها البرتقال إلى حدوث تقلصات في الأمعاء، مما يسبب حدوث إسهال مزمن.

لذلك يجب تناول اثنين من البرتقال يومياً للحصول على العناصر الغذائية الهامة التى يحتوى عليها البرتقال من فيتامين “سى ” وغيرها من الفيتامينات والمعادن التى يستفيد بها الجسم وتساعده على الوقاية من الأمراض وتقوية الجهاز المناعى والعظام وغيرها من الفوائد الصحية المختلفة ولتجنب المضاعفات الصحية المزمنة السابق ذكرها، والتى تحدث فى حال الإفراط فى تناوله.