الإنفلونزا تزيد خطر حدوث مضاعفات القلب الخطيرة

السبت 5 سبتمبر 2020

توصلت دراسة حديثة أجراها مركز أمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن مرض الإنفلونزا (يشمل فيروس كورونا المستجد) يزيد خطر حدوث مضاعفات القلب الخطيرة لدى المصابين.



وشملت الدراسة بيانات 80000 مريض تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا على مدى 8 سنوات، وسجلت الإحصائية اضطرابات خطيرة مفاجئة في عمل القلب "قصور القلب الحاد أو احتشاء عضلة القلب" في 12٪ من المرضى، أي في واحد من كل ثمانية، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت البيانات الطبية إلى أن المشكلة كانت أكثر خطورة مما كان يعتقد في السابق.

Advertisements

وقال الدكتور إريك تشاو، أخصائي الأمراض المعدية، وهو مشارك للدراسة: "بحثنا يظهر مدى شيوع هذه المشكلة".

واكتشف الباحثون تطور في المضاعفات القلبية لدى 5٪ من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالإنفلونزا ولم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية كامنة.

وأوضح تشاو أنه ليس مندهشاً من ظهور مضاعفات في القلب لدى الأشخاص الأصحاء سابقاً ثم أصيبوا بـ"كوفيد-19"، مؤكداً أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهاباً يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة من بينها القلب.

وأكدت الدراسة ضرورة التطعيم المبكر ضد الإنفلونزا الموسمية.