الإمارات: 82 ألف فحص كورونا و494 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 82.333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 73.471 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". Advertisements وأكدت الوزارة شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ بذلك مجموع المتعافين 63.652 حالة. كما أشارت إلى وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 388 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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