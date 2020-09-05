الإمارات.. مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة سلطان الجابر المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد الخليج 365 السبت 2020/9/5 01:36 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/9/5 01:36 م بتوقيت أبوظبي

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة



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