مشروب الفجل والزنجبيل لتذويب دهون الخصر والبطن

إذا شعرت أن لديك دهون زائدة في مناطق متفرقة من جسمك ليست لها ضرورة، أو أن ثمة احتباس للماء في المنطقة المحيطة بالبطن والخصر، إليك الحل لمعالجة هذه المشاكل.

هذا الشراب المركز يمكن صنعه منزلياً ولن يأخذ من وقتك أكثر من 10 دقائق. وبالإضافة إلى أنه سوف يساعدك على التخلص من الـدهون في منطقة البطن، وإزالة احتباس الماء، فقد اثبتت النتائج أنه ممتاز كذلك للنظر والسمع والذاكرة.

فما هي مكونات هذا الشراب المركز الذي سوف يصبح ضرورياً؟

125 غرام فجل

4 حبات من ليمون

قطعة من الزنجبيل الطازج بحجم 2 سم

3 ملاعق كبييرة من العسل

2 ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة

طريقة التحضير:

ضعي الفجل والزنجبيل في خلاط كهربائي واخلطي جيداً ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في خلط جميع المكونات جيداً لمدة 3 دقائق.

والزنجبيل في خلاط كهربائي واخلطي جيداً ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في خلط جميع المكونات جيداً لمدة 3 دقائق. بعد ذلك أضيفي العسل والقرفة واستمري في الخلط إلى أن يصبح الشراب كثيفاً ومركزاً.

ضعي المزيج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق وتناولي ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل تناول الوجبات أو الأكل.

ينبغي استهلاك هذا الشراب المركز خلال 3 أسابيع ثم استريحي لمدة 3 أسابيع أخرى وأستأنفي العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك.

الفجل والزنجبيل مادتان غذائيتان سوف تساعدانك على محاربة جميع أنواع الأنفلونزا ونزلات البرد، وتحفزان عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتخفضان مستويات التعب، وتحفزان البكتيريا الجيدة في داخل الأمعاء. كما أنهما غنيتان بالفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة. وهاتان المادتان معاً تشكلان أفضل مزيج للتخلص من السموم وتسمحان لجسمك باستعادة نشاطه وطاقته من جديد.