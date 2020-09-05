شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويدية تبرئ تطعيم الأنفلونزا من زيادة خطر الإصابة بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت دراسة بحثية جديدة أجراها باحثون بمعهد كارولينسكا بالسويد أي ارتباط بين لقاح H1N1 ضد الأنفلونزا المعطى للنساء الحوامل وزيادة خطر تشخيص التوحد عند الأطفال، فلم تتمكن دراستان حديثتان من استبعاد أن لقاح H1N1 أنفلونزا الخنازير ولقاح الأنفلونزا الموسمية الممنوحة للنساء الحوامل قد يكونان مرتبطين باضطراب طيف التوحد في النسل الآن إلا أن الدراسة الجديدة نفت كل ذلك.

ووفقا لتقرير لصحيفةneuroscience اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمو عصبي حاد في الطفولة يتميز بضعف التواصل ونقص المهارات الاجتماعية والسلوك المتكرر بدأ المرض في مرحلة الطفولة.

بينما تشير بعض الدراسات إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل يقي من الإصابة بالأمراض لدى كل من المرأة وذريتها ، لم يتم فحص المخاطر طويلة المدى للتطعيم ضد فيروس H1N1 أثناء حياة الجنين بالتفصيل ومع ذلك ، لم تتمكن دراستان حديثتان من استبعاد أن نسل النساء اللائي يخضعن للتلقيح ضد الإنفلونزا أو إنفلونزا H1N1 أثناء الحمل ، وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب طيف التوحد.

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ربط باحثون من Karolinska Institutet بيانات التطعيم في النساء الحوامل من سبع مناطق رعاية صحية سويدية بسجل الولادة الطبي السويدي وسجل المرضى الوطني السويدي لتحديد اضطراب طيف التوحد في النسل.

قال المؤلف الرئيسي ، البروفيسور جوناس إف لودفيغسون ، طبيب الأطفال في مستشفى جامعة أوريبرو بالسويد "نتائجنا مهمة لأن بعض الأشخاص يشتبهون في أن اللقاحات يمكن أن تسبب التوحد ، وتم ربط التطعيم ضد H1N1 سابقًا بزيادة خطر الإصابة بالخدار عند الشباب ، ولكن لا يبدو أن تطعيم النساء الحوامل يؤثر على خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد في النسل."